طلاب جامعة الإسكندرية يحصدون مراكز متقدمة فى مهرجان إبداع العاشر.. صور

الإسكندرية - أسماء على بدر

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، طلاب جامعة الإسكندرية المشاركين في مهرجان إبداع العاشر 2022 لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، بمشاركة 153 من الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية لحصولهم على المركز الأول فى مجال الإبتكارات العلمية _ROV مشروع غواصة آلية مخصصة للحفاظ على الحياة البحرية والحياة المحيطة، والمركز الأول فى مجال الترنيم الفردى، كما حصدت جامعة الإسكندرية المركز الثانى فى مجال الإبتكارات العلمية_ انترنت الأشياء والذكاء الأصطناعي مشروع نظام تقاطر الشاحنات، والمركز الثاني في كل من الغناء الجماعى، والدورى الثقافى، والمراسل غير المتخصص.