اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 يونيو 2022 12:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب جامعة الإسكندرية يحصدون مراكز متقدمة فى مهرجان إبداع العاشر.. صور

الخميس، 02 يونيو 2022 11:28 ص
طلاب جامعة الإسكندرية يحصدون مراكز متقدمة فى مهرجان إبداع العاشر.. صور طلاب جامعة الإسكندرية يحصدون مراكز متقدمة فى مهرجان إبداع
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، طلاب جامعة الإسكندرية المشاركين في مهرجان إبداع العاشر 2022 لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، بمشاركة 153 من الجامعات والمعاهد  الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية لحصولهم على المركز الأول فى مجال الإبتكارات العلمية _ROV مشروع غواصة آلية مخصصة للحفاظ على الحياة البحرية والحياة المحيطة، والمركز الأول فى مجال الترنيم الفردى، كما حصدت جامعة الإسكندرية المركز الثانى فى مجال الإبتكارات العلمية_ انترنت الأشياء والذكاء الأصطناعي مشروع نظام تقاطر الشاحنات، والمركز الثاني في كل من الغناء الجماعى، والدورى الثقافى، والمراسل غير المتخصص. 
 
وأشار الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن المهرجان نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويُعد أكبر مهرجان فى الوطن العربى في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لشباب المؤسسات التعليمية المختلفة وشارك فيه لجان تحكيم تتكون من كبار الفنانين والأدباء وأساتذة الجامعات المتخصصين.
 
وأكد النائب أن الجامعة مستمرة في دعم الأنشطة الطلابية في كافة التخصصات وتشجيع أبنائها للمشاركة في جميع الفاعليات المحلية، والإقليمية لتكوين الشخصية المتكاملة لديهم.
 
طلاب جامعة الإسكندرية الفائزون بمهرجان إبداع العاشر لشباب الجامعات (1)
 

 

طلاب جامعة الإسكندرية الفائزون بمهرجان إبداع العاشر لشباب الجامعات (2)
 

 

طلاب جامعة الإسكندرية الفائزون بمهرجان إبداع العاشر لشباب الجامعات (3)
 

 

طلاب جامعة الإسكندرية الفائزون بمهرجان إبداع العاشر لشباب الجامعات (4)
 

 

طلاب جامعة الإسكندرية الفائزون بمهرجان إبداع العاشر لشباب الجامعات (5)
 

 

طلاب جامعة الإسكندرية الفائزون بمهرجان إبداع العاشر لشباب الجامعات (6)
 

 


الاسكندريه

اخبار مصر

مهرجان ابداع

جامعه الاسكندريه


الموضوعات المتعلقة

فوز طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان فى مهرجان إبداع العاشر

الخميس، 02 يونيو 2022 10:16 ص

رئيس جامعة حلوان يهنئ فريق مسرحية "بنت القمر" بعد حصد المركز الأول بمهرجان "إبداع 10"

الأربعاء، 01 يونيو 2022 07:35 م

طلاب طنطا يحصدون المركز الأول فى دورى المعلومات والشعر العامى بمهرجان "إبداع 10"

الإثنين، 30 مايو 2022 06:31 م

جامعة طنطا تحصد المركز الأول في الشعر العامي بمهرجان "إبداع 10"

الجمعة، 22 أبريل 2022 12:11 ص

"فنون جميلة" بأسيوط تفوز بالمركز الأول ملابس والثالث ديكور فى مهرجان الإبداع المسرحى

الخميس، 31 مارس 2022 01:20 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة