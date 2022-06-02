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طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحانات.. والتعليم تحذر من حيازة التليفون

الخميس، 02 يونيو 2022 09:19 ص
طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحانات.. والتعليم تحذر من حيازة التليفون امتحانات الدبلومات الفنية - ارشيفية
كتب - محمود طه حسين

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يواصل طلاب الدبلومات الفنية أداء الامتحانات التحريرية فى المواد الدراسية المختلفة حسب الشعب والتخصصات، فيما حذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من الغش أو تصوير الأسئلة والإجابات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وجروبات الغش، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع الغش، كما حذرت من حيازة التليفون المحمول داخل اللجان.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الجارى، 830 ألفًا و753 طالب وطالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.  
 
وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي 3080 لجنة امتحانية.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الدبلومات الفنية

امتحان الدبلومات الفنية 2022

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2022

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