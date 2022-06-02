طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وطقس صافى بالبحرين

وكالات

تشهد مناطق من المملكة السعودية هطول أمطار رعدية فى حين ترتفع درجات الحرارة بالبحرين مع طقس صافى خلال النهار.

البحرين

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 37°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 29°م وهي مشابهة لليلة أمس.

السعودية

سيكون الطقس نهاراً مُهيأ لهطول زخات رعدية من الأمطار وتكون درجة الحرارة العظمى 33°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 17°م وهي أقل بـ2°م من ليلة أمس.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق خاصة مع السحب.

وأوضح المرطز -في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 15:52 والمد الثاني عند الساعة 02:16 و الجزر الأول عند الساعة 09:06 و الجزر الثاني عند الساعة 19:56.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 11:59 والمد الثاني عند الساعة 22:38 و الجزر الأول عند الساعة 17:40 و الجزر الثاني عند الساعة 05:33.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 43 27 75 15 دبي 43 30 70 10 الشارقة 43 26 75 10 عجمان 39 30 80 20 أم القيوين 39 25 80 25 رأس الخيمة 40 29 75 25 الفجيرة 38 30 75 20 العين 44 27 55 10 ليوا 45 25 65 15 الرويس 42 24 75 25 السلع 41 25 75 25 دلما 36 26 80 30 طنب الكبرى 35 28 85 35 طنب الصغرى 35 28 85 35 أبو موسى 35 28 85 35 -مل-.

الكويت

مائل للحرارة ليلا ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة.

حار نهارا ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة.