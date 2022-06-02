طارق الخولى ينشر صورا ولقطات حية من الإفراج عن 5 محبوسين جدد بعفو الرئاسى

كتب محمد السيد - ندى سليم

نشر النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، فيديو ولقطات ملعدد من المحبوسين الذى صدر قرار بالإفراج عليهم، عصر اليوم الخميس، وهم الآتى خلود سعيد، حسين خميس شبل مبروك، عبد الرحمن موكا، علاء عصام رمضان، محمد محيى الدين محمد.

وأكد النائب طارق الخولي، في تصريحات سابقة، أن العمل مستمر خلال الفترة القادمة، ولايوجد سقف زمني معين، حيث تعكف اللجنة في عملها حتى خروج كافة الشباب المستهدف خروجهم من السجون".