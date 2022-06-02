ضبط مخزن قمح بهدف الاتجار فى السوق السوداء بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا موسم توريد القمح للعام 2022، وذلك بشونة صفط الخمار بمركز المنيا، حيث اطمأن على انتظام أعمال التوريد، معلنا أنه تم توريد 427 ألف طن من القمح حتى اليوم.

وأثناء عودة المحافظ من جولته، شاهد إحدى السيارات متوقفة على الطريق أمام مخزن وبها عدة شكائر من القمح، وعلى الفور توقف المحافظ وأسفر ذلك عن ضبط مخزن قام صاحبه بتجميع وتخزين كميات من القمح بهدف الاتجار بالسوق السوداء، وتم تحرير محضر للمخالف، والتحفظ على كميات القمح المضبوطة وتسليمها إلى الشونة تحت إشراف مديرية التموين ، كما وجه المحافظ بإحالة مدير الجمعية الزراعية بصفط الخمار للتحقيق، لتقاعسه عن أداء عمله.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة ومركز المنيا، وعدد من أعضاء مجلس النواب الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين.

كما وجه المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وضبط المخالفين لمنظومة توريد القمح.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، وإجمالى المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الاقماح، مؤكداً ضرورة التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجى آمن.



محافظ المنيا يضبط مخزن قمح



محافظ المنيا يضبط مخزن قمح



محافظ المنيا يضبط مخزن قمح



محافظ المنيا يضبط مخزن قمح



محافظ المنيا يضبط مخزن قمح



محافظ المنيا يضبط مخزن قمح



محافظ المنيا يضبط مخزن قمح



محافظ المنيا يضبط مخزن قمح