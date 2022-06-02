ضبط عامل ومقاول هاربين من 124 حكما قضائيا بإجمالى 57 سنة سجن

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين مطلوب التنفيذ عليهما فى عدد (124) حكم قضائى بإجمالى مدد حبس بلغت أكثر من 57 سنة، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام كلٍ من ( "عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ" والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (67) حكم قضائى "58جزئى – 9 مستأنف" بتهم "تبديد" والمقضى فيها بالحبس بمدد بلغت 15 سنة وكفالات مالية 11 ألف جنيه " - " مقاول ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية" " والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (57) حكم قضائى ، والمقضى فيها بالحبس مدد بلغت 42 سنة و6 أشهر وكفالات مالية 39 ألف جنيه ) بالتردد على محل سكنهما على فترات متباعدة خشية ضبطهما .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها.