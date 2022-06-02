اليوم السابع
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الخميس، 02 يونيو 2022 01:38 م
أكرم القصاص
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ضبط برجر غير صالح للاستهلاك الآدمى وتحرير 57 محضرا متنوعا بأسواق دمياط

الخميس، 02 يونيو 2022 01:28 م
ضبط برجر غير صالح للاستهلاك الآدمى وتحرير 57 محضرا متنوعا بأسواق دمياط حملة تموينية- أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط، حملة تم خلالها بالمرور على الأسواق والمخابز، أسفرت الحملة عن ضبط 20 كجم من لحوم البرجر غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها للعرض على النيابة العامة على ذمة المحضر.
 
وبالمرور على الأسواق، تم تحرير 57 محضرا، وذلك بعد رصد مخالفات جاء منها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة ، وتعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات واكياس سوداء  وأيضا عرض لحوم مكشوفة للبيع، وكذلك رصد مخازن تابعة لمحلات لم يتم الإعلان عنها ،وعدم الإعلان عن أسعار السلع أمام الجمهو وعدم حمل شهادة صحية بالإضافة إلى بيع سكر بأزيد من الأسعار المقررة، حيث تم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بشن حملات متصلة لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والعمل على ضبط المنظومة التموينية. 

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