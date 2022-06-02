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شون وصوامع المنيا تستقبل 427 ألف طن قمح بجميع المراكز

الخميس، 02 يونيو 2022 10:35 ص
شون وصوامع المنيا تستقبل 427 ألف طن قمح بجميع المراكز توريد القمح
المنيا – حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انه تم توريد 427112 طن و878 كيلو جرام، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية منذ بدء موسم حصاد 2022، و حتى أمس الأربعاء، وذلك من خلال 44 موقع تخزيني تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.

 أشار المحافظ، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، إجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الاقماح، تم توريد 427 ألف طن حتى الان، مؤكداً على ضرورة التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن، موضحا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و(2320001 - 2342200).

 

توريد القمح (1)
توريد القمح (1)

 

توريد القمح (2)
توريد القمح (2)

 

 

توريد القمح (3)
توريد القمح (3)

 


 


محافظة المنيا

حصاد القمح

توريد القمح

صوامع القمح


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