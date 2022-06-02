اليوم السابع
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"شواطئ خالية من البلاستيك".. حملة نظافة لشاطئ البحر الأحمر بمشاركة ألمان

الخميس، 02 يونيو 2022 03:35 م
"شواطئ خالية من البلاستيك".. حملة نظافة لشاطئ البحر الأحمر بمشاركة ألمان شواطىء خالية من البلاستيك
كتبت منال العيسوي

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شهدت شواطئ البحر الأحمر، حالة من المشاركة المجتمعية للحفاظ على البيئة، تحت شعار " شواطئ خالية من البلاستيك ” بمشاركة بعض السياح الألمانيين فور علمهم بالحملة التى نظمتها إحدى مؤسسات المجتمع المدنى وبعض شركات السياحة ومركز الغوص بوادى جمال وبعض العاملين فى مجال البيئة، كجزء من استمرار حملات التوعية البيئية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوچى بريا وبحريا.
 
وتخللت حملة تنظيف الشاطئ توعية للمصطافين بأهمية الحفاظ على نظافة الشاطئ، وعدم ترك المخلفات وخاصة البلاستيك، كما تم التوعية بالآثار البيئة السلبية للأكياس البلاستيكية، لما لها من خطورة على الحياة البحرية والبرية، وخاصة أنها قد تتسبب فى تدهور الأعشاب المرجانية والكائنات البحرية ولا تتحلل مع الوقت.
 
ونجحت حملة شواطئ بلا بلاستيك فى جمع كميات كبيرة من المخلفات المتراكمة على الشاطىء والتى يقذفها البحر منها المخلفات كالزجاج والبلاستيك والخشب والمطاط وأيضا بعض حطام المراكب ومستلزمات الصيد.
 
وجاءت الحملة بهدف تحمل الجميع مسئولية الحفاظ على الموارد الطبيعية للتنوع البيولوچى، وتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية، ما بين شركات السياحة ومراكز الغوص والجهات المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي للموارد الطبيعية.
 
جانب من الحملة
جانب من الحملة
السياح
السياح

 


البلاستيك

اضرار الاكياس البلاستيك

حملات تنظيف الشواطىء

تغير المناخ


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