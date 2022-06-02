اليوم السابع
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الخميس، 02 يونيو 2022 06:17 م
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شاهد.. الداخلية تواجه جرائم الفساد والتزوير والعملة

الخميس، 02 يونيو 2022 05:04 م
شاهد.. الداخلية تواجه جرائم الفساد والتزوير والعملة تزوير
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتزوير المحررات الرسمية والفساد الوظيفى 
 
 

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الداخلية


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