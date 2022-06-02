شاهد.. الداخلية تواجه جرائم الفساد والتزوير والعملة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتزوير المحررات الرسمية والفساد الوظيفى
تزوير
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