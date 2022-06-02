سويسرا: إلغاء الحماية الخاصة باللاجئين الأوكرانيين حال عودتهم لبلادهم لفترة طويلة

كتب أحمد عرفة

أعلنت سويسرا أنها تعتزم إلغاء حالة الحماية الخاصة باللاجئين الأوكرانيين ""S، والتي تمنحهم الحق في العمل ولم الشمل ووضع أطفالهم في المدرسة، في حال عادوا إلى أوكرانيا لفترة طويلة، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت سويسرا، إنه يمكنها إلغاء وضع الحماية (S) الممنوح للأشخاص الذين غادروا أوكرانيا، في حال عادوا إلى وطنهم لأكثر من 15 يوما في غضون ثلاثة أشهر، موضحة أن الاستثناء سيكون لهؤلاء اللاجئين الذين يمكنهم تقديم دليل على أن الغرض من إقامتهم في بلدهم الأصلي كان التحضير لعودتهم إلى أوكرانيا، كما أنه لن يتم إلغاء الوضع بالنسبة للاجئين الموجودين في أوكرانيا لسبب وجيه، على سبيل المثال، فيما يتعلق بمرض أحد الأقارب المقربين.

وأوضحت سويسرا، أنه سيتم أيضا سحب الوضع الخاص من الأوكرانيين المقيمين في دولة ثالثة لأكثر من شهرين، متابعة: لن يتمكن الأزواج الذي يكون أحد الزوجين فيهما من مواطني إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو رابطة التجارة الحرة الأوروبية، وكذلك مواطنا من بريطانيا أو الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا، من الحصول على حالة الحماية الخاصة، بالإضافة إلى ذلك، لن يحصل الأشخاص الذين يتمتعون بوضع اللاجئ في بلد آخر من منطقة الشينجن على هذا الوضع.