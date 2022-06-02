اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 يونيو 2022 08:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سويسرا: إلغاء الحماية الخاصة باللاجئين الأوكرانيين حال عودتهم لبلادهم لفترة طويلة

الخميس، 02 يونيو 2022 07:01 م
سويسرا: إلغاء الحماية الخاصة باللاجئين الأوكرانيين حال عودتهم لبلادهم لفترة طويلة أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت سويسرا أنها تعتزم إلغاء حالة الحماية الخاصة باللاجئين الأوكرانيين ""S، والتي تمنحهم الحق في العمل ولم الشمل ووضع أطفالهم في المدرسة، في حال عادوا إلى أوكرانيا لفترة طويلة، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت سويسرا، إنه يمكنها إلغاء وضع الحماية (S) الممنوح للأشخاص الذين غادروا أوكرانيا، في حال عادوا إلى وطنهم لأكثر من 15 يوما في غضون ثلاثة أشهر، موضحة أن الاستثناء سيكون لهؤلاء اللاجئين الذين يمكنهم تقديم دليل على أن الغرض من إقامتهم في بلدهم الأصلي كان التحضير لعودتهم إلى أوكرانيا، كما أنه لن يتم إلغاء الوضع بالنسبة للاجئين الموجودين في أوكرانيا لسبب وجيه، على سبيل المثال، فيما يتعلق بمرض أحد الأقارب المقربين.

وأوضحت سويسرا، أنه سيتم أيضا سحب الوضع الخاص من الأوكرانيين المقيمين في دولة ثالثة لأكثر من شهرين، متابعة: لن يتمكن الأزواج الذي يكون أحد الزوجين فيهما من مواطني إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو رابطة التجارة الحرة الأوروبية، وكذلك مواطنا من بريطانيا أو الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا، من الحصول على حالة الحماية الخاصة، بالإضافة إلى ذلك، لن يحصل الأشخاص الذين يتمتعون بوضع اللاجئ في بلد آخر من منطقة الشينجن على هذا الوضع.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة