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زى النهارده.. الحكم بالسجن 3 سنوات لـ5 متهمين بـ"اقتحام مركز شرطة العياط"

الخميس، 02 يونيو 2022 03:00 ص
زى النهارده.. الحكم بالسجن 3 سنوات لـ5 متهمين بـ"اقتحام مركز شرطة العياط" محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده من 5 سنوات، يوم 2 يونيو 2017، قضت محكمة الجنايات، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالسجن 3 سنوات لـ5 متهمين، والسجن سنة مع الشغل لمتهم فى إعادة إجراءات محاكمتهم فى واقعة "اقتحام مركز شرطة العياط" يوم 14 أغسطس 2013.

 

وكان تشكيل الدائرة وقتها برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

ويواجه المتهمون فى القضية، الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وتكدير السلم العام، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة. وترويع المواطنين.


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