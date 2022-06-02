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روسيا: الغرب يدعو بشكل مباشر إلى القضاء علينا وإذلالنا

الخميس، 02 يونيو 2022 07:02 م
روسيا: الغرب يدعو بشكل مباشر إلى القضاء علينا وإذلالنا باتروشيف
كتب أحمد عرفة

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أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، أن الغرب يدعو بشكل مباشر إلى القضاء على الدولة الروسية وإذلال الروس، وفقا لروسيا اليوم.

وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي، إن إحدى المهام الملحة في تطوير تدابير ضمان الأمن القومي تكمن في ميدان المعلومات، بما في ذلك في الظروف التي يجرى فيها إطلاق حملة إعلامية شعواء ضد روسيا من الغرب لتشويه سمعة بلادنا وتاريخها وتقاليدها، وتشمل الحملة الغربية الدعوة مباشرة إلى القضاء على الدولة وإهانة المواطنين الروس.

وأوضح سكرتير مجلس الأمن الروسي، أن أساسيات سياسة روسيا الاتحادية في مجال أمن المعلومات الدولي، والتي أقرها مجلس الأمن ووافق عليها بمرسوم رئاسي، تؤكد تركيز الدولة على تطوير التعاون الدولي على أساس الشراكة المتكافئة، مؤكدا ضرورة صياغة اتفاق دولي ملزم ينظم أنشطة الدول في فضاء المعلومات من أجل منع النزاعات بين الدول باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات.


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