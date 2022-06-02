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رسالة دكتوراه تناقش العلاقة بين سياسات الموارد البشرية وتحسين كفاءة المؤسسات

الخميس، 02 يونيو 2022 11:12 ص
رسالة دكتوراه تناقش العلاقة بين سياسات الموارد البشرية وتحسين كفاءة المؤسسات الباحثة حنان علي عبد المنعم
كتب محمد أسعد

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حصلت الباحثة حنان علي عبد المنعم، مدير عام بالإدارة المركزية للمسئولية المجتمعية بقطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، علي درجة الدكتوراه من كلية التجارة الخارجية بجامعة حلوان.
 
وجاءت الرسالة بعنوان (تحليل العلاقة بين سياسات الموارد البشرية وبين دعم رأس المال البشري، بالتطبيق علي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة).
 
وتهدف الرسالة إلى توضيح أهمية رأس المال البشري في وقتنا الحالي، ومساهمته في تحسين العملية الإنتاجية وزيادة التنافسية وكفاءة المؤسسة.
 
وقامت الدراسة بتوضيح العلاقة الإيجابية بين الاستثمار في الطاقات البشرية الواعدة الموجودة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،  وتنميتها باستمرار عن طريق البرامج التدريبية وتعزيز مهارات وقدرات الموظفين من ناحية، وتحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة وفاعلية من جهة أخرى.
 
وترأس لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة: الدكتور محمد غمري الشوادفي، أستاذ إدارة الأعمال، ومستشار وزير التعليم العالي، والدكتورة سمية عبد المولى، أستاذ الاقتصاد بقسم الاقتصاد والتجارة الخارجيةبجامعة حلوان، ودكتور ممدوح عويس زكي، رئيس قسم إدارة الأعمال بجامعة حلوان.
 
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الباحثة حنان علي عبد المنعم

 


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