اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 يونيو 2022 01:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس مجلس الوزراء يلتقى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

الخميس، 02 يونيو 2022 11:54 م
رئيس مجلس الوزراء يلتقى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيس الوزراء يلتقى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
على هامش مشاركته فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مدينة شرم الشيخ، التقى الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وحضر المقابلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
 
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الممتدة مع البنك الإسلامى للتنمية، مثمناً الدور الإنمائي الذى يقوم به البنك فى الدول الأعضاء. وأضاف أن الظروف الحالية التى يمر بها العالم، تلقى مزيداً من الأعباء على كافة مؤسسات التمويل الدولية، فى ظل تزايد حجم التداعيات التى يتوجب مواجهتها. 
 
وأوضح مدبولى أنه يتطلع لتبنى البنك فى الفترة المقبلة صيغة تعاون بين الدول الأعضاء، على صعيد القضايا الأكثر إلحاحاً وفى مقدمتها الغذاء والطاقة، خاصة إذا ما قام البنك برصد مبلغ معين يتم تخصيصه لتمويل البرامج التى تستهدف التعامل مع التحديات التى نجمت عن الأزمة الروسية الأوكرانية، والعمل على تكامل الدول الأعضاء فيما بينها، بما يسهم فى تحقيق طموحات شعوبها. 
 
من جانبه، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن البنك يُقدر علاقات التعاون مع مصر، ودورها الرائد فى كافة أنشطة البنك ومشروعاته. 
 
كما رحب بما طرحه رئيس الوزراء بشأن مقترحات تعزيز التعاون فى الفترة المقبلة لمواجهة الظروف العالمية وتحديات المرحلة الراهنة، مؤكداً أن البنك سيكثف مشاوراته مع الدول الأعضاء لبلورة مقترحات محددة لتطوير التعاون فى هذه المجالات.
 
رئيس مجلس الوزراء يلتقى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (1)
 
رئيس مجلس الوزراء يلتقى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (2)
 

 


رئيس الوزراء

البنك الاسلامى للتنمية

مصطفى مدبولى


الموضوعات المتعلقة

مصطفى مدبولى يلتقى الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات "الفطيم"

الخميس، 02 يونيو 2022 09:58 ص

مصطفى مدبولى: بناء قاعدة بيانات عن الصناعات الموجودة بدول أفريقيا ضرورة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 01:06 م

رئيس الإمارات يستقبل مصطفى مدبولى للإعلان عن الشراكة الصناعية

السبت، 28 مايو 2022 08:32 م

مصطفى مدبولى: منع فرض رسوم جديدة من أى جهة حكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء

الخميس، 26 مايو 2022 05:19 م

رئيس الوزراء يلتقى رؤساء اللجان بمجلس النواب: الحكومة حريصة على مواصلة التنسيق الفعال والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. مصطفى مدبولى: لم نرفع سعر السولار نهائيا فقد مر 3 سنوات تقريبا دون زيادته

الثلاثاء، 24 مايو 2022 09:10 م

دعم قوى لمصر لنجاح قمة المناخ فى شرم الشيخ.. رئيس الوزراء يلتقي وفد البعثة الأمريكية المكونة من 40 شركة.. ويؤكد: إجمالى الاستثمارات الأمريكية بلغ 24 مليار دولار.. مصطفى مدبولى: سنحقق 4.5‎% نموا اقتصاديا.. صور

الإثنين، 16 مايو 2022 08:24 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة