رئيس جامعة المنيا يفتتح المعرض البيئى لعرض إنجازات الكليات.. صور

حضر المعرض عمداء الكليات ووكلائها، والدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة السابق، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعدد من أخصائي الأنشطة برعاية الطلاب.

أثنى رئيس الجامعة على ما قدم من جميع الكليات وعلى أعمالهم التي أظهرت الخدمات التي يقدمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وما يساهم به في خدمة المجتمع الخارجي، مؤكدًا على دور الجامعة في غرس مبادئ المواطنة والمسؤولية المجتمعية لطلاب الجامعة وخريجيها وموظفيها لتطوير الخبرات ونقل المعرفة والمساهمة في خلق مجتمعات قوية عبر إحداث تكامل بين الحياة الاكاديمية والخدمات التطوعية والبحوث العلمية، لخلق جيل من الشباب الذي يتمتع بأعلى درات الانتماء لوطنه ويكون محباً للعمل التطوعي لخدمة بيئته وتنميتها.

وعرضت كليات الجامعة في أجنحتها الخاصة بالمعرض الذي أُقيم في قاعة المعارض بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالجامعة، إنجازات القطاع بكل كلية، وأنشطة الطلاب، وكذا أنشطة طلاب الدراسات العليا في بعض الكليات والتي تسهم في خدمة المجتمع، وأعمال القوافل البيئية التي شاركت بها جميع الكليات وطلابها، والمبادرات الرئاسية وفي مقدمتها مشروعات حياة كريمة، وحملات التوعية والإجراءات التي قامت بها الكليات لمواجهة فيروس كورونا، وكذا كيفية التعامل مع الأزمة ومواجهتها، وإنشاء المنصات الإلكترونية لرفع المقررات للطلاب وتفعيل المحاضرات أون لاين، وكذا بروتكولات التعاون مع الجهات الخارجية والأجنبية، حيث قدمت الكليات أعمالها على صورة ماكيتات ومجسمات ولوحات وبوسترات وأعمال فنية متعددة.

وعلى هامش المعرض قام رئيس الجامعة ونائبه وعمداء الكليات أعضاء مجلس الجامعة بجولة تفقدية لمركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشه لرؤية انجازات المركز على أرض الواقع، رافقهم خلالها الدكتور محمود عبد الهادي المدير التنفيذي للمركز، حيث شملت الجولة تفقد مزرعة الإنتاج الحيواني، ومزرعة النخيل، والزيتون، كما شهد أعضاء المجلس أعمال دريس القمح والحصاد، وتجهيزات المركز للزراعات الصيفية.