اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 يونيو 2022 03:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة الأقصر يتابع نسب الإنجاز بالإنشاءات الجامعية بمدينة طيبة ..صور

الخميس، 02 يونيو 2022 02:01 م
رئيس جامعة الأقصر يتابع نسب الإنجاز بالإنشاءات الجامعية بمدينة طيبة ..صور جانب من جولة رئيس جامعة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصل الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، جولاته بمدينة طيبة لمتابعة آخر التشطيبات الجارية بالمشروعات الجامعية بكليات الطب والعلوم والتربية، حيث شملت الجولة التى رافقه خلالها الدكتور ممدوح كامل، المشرف على كلية التربية، وجمال السيد أمين عام الجامعة، كليات العلوم والتربية، والتى انتهت أعمال التشطيبات بهما بنسبة 97%.
 
وأشاد رئيس الجامعة خلال جولاته، بنسب الإنجاز بالمبنى الجديد المخصص لكلية الطب والمقرر دخوله الخدمة التعليمية مع بداية العام الدراسى الجديد، حيث استمع رئيس الجامعة لشرح تفصيلى من فريق المكتب الاستشارى الهندسى بالجامعة، حول أعمال التشطيبات الداخلية والتى تخطت نسبة إنجاز الإنشاءات بها الـ90%.

وأشار الدكتور محمد محجوب إلى أن الجامعة حريصة كل الحرص على الانتهاء من تجهيز الكليات الجديدة، لتنضم لقائمة كليات الجامعة فى سبيل دعم الأقصر ومحافظات الصعيد، لبدء العام الدراسى فى مناخ تعليمى مهيأ لأبنائنا الطلاب.

ويشار إلى أن كلية العلوم تضم ملعب متعدد الأغراض وعدة معامل منها، "معمل الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، ومعمل الحيوان"، ومكاتب إدارية وقاعات التدريس، فيما تضم كلية التربية قاعة السيمنار ومعملى الكيمياء العضوية وغير العضوية، ومدرج وقاعات للتدريس ومكاتب إدارية، ومعلب متعدد الأغراض، وكان المجلس الأعلى للجامعات وافق فى جلسته الأخيرة التى عقدت بجامعة بنها، على إنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر، على أن تكون الدراسة بمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المُعتمدة.

وفى نفس السياق، أعلن الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بجامعة بنها، على إنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر على أن تكون الدراسة بمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المُعتمدة.

وأكد الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، فى بيان صحفى، أن الموافقة جاءت بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بالكلية طبقا لمواصفات الجودة المعتمدة، مؤكدا أن الكلية ستكون جاهزة لاستقبال الطلاب العام المقبل، يشار إلى أن كلية العلوم بطيبة تضم عدة معامل منها؛ "الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، الحيوان"، وتضم كافيتريا، وملعب متعدد الأغراض، والمكاتب الإدارية.

رئيس جامعة الأقصر يتابع نسب الإنجاز بالإنشاءات الجامعية بمدينة طيبة (1)
رئيس جامعة الأقصر يتابع نسب الإنجاز بالإنشاءات الجامعية بمدينة طيبة (1)

 

رئيس جامعة الأقصر يتابع نسب الإنجاز بالإنشاءات الجامعية بمدينة طيبة (2)
رئيس جامعة الأقصر يتابع نسب الإنجاز بالإنشاءات الجامعية بمدينة طيبة (2)

 

رئيس جامعة الأقصر يتابع نسب الإنجاز بالإنشاءات الجامعية بمدينة طيبة (3)
رئيس جامعة الأقصر يتابع نسب الإنجاز بالإنشاءات الجامعية بمدينة طيبة (3)

 

رئيس جامعة الأقصر يتابع نسب الإنجاز بالإنشاءات الجامعية بمدينة طيبة (4)
رئيس جامعة الأقصر يتابع نسب الإنجاز بالإنشاءات الجامعية بمدينة طيبة (4)

 

رئيس جامعة الأقصر يتابع نسب الإنجاز بالإنشاءات الجامعية بمدينة طيبة (5)
رئيس جامعة الأقصر يتابع نسب الإنجاز بالإنشاءات الجامعية بمدينة طيبة (5)

 


الاقصر

جامعة الاقصر

اخبار اليوم

انشاءات كليات الاقصر

اخبار الاقصر

جامعة الاقصر بطيبة

اخبار المحافظات


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة