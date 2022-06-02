رئيس جامعة الأقصر يتابع نسب الإنجاز بالإنشاءات الجامعية بمدينة طيبة ..صور

وأشار الدكتور محمد محجوب إلى أن الجامعة حريصة كل الحرص على الانتهاء من تجهيز الكليات الجديدة، لتنضم لقائمة كليات الجامعة فى سبيل دعم الأقصر ومحافظات الصعيد، لبدء العام الدراسى فى مناخ تعليمى مهيأ لأبنائنا الطلاب.

ويشار إلى أن كلية العلوم تضم ملعب متعدد الأغراض وعدة معامل منها، "معمل الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، ومعمل الحيوان"، ومكاتب إدارية وقاعات التدريس، فيما تضم كلية التربية قاعة السيمنار ومعملى الكيمياء العضوية وغير العضوية، ومدرج وقاعات للتدريس ومكاتب إدارية، ومعلب متعدد الأغراض، وكان المجلس الأعلى للجامعات وافق فى جلسته الأخيرة التى عقدت بجامعة بنها، على إنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر، على أن تكون الدراسة بمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المُعتمدة.

وفى نفس السياق، أعلن الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بجامعة بنها، على إنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر على أن تكون الدراسة بمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المُعتمدة.

وأكد الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، فى بيان صحفى، أن الموافقة جاءت بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بالكلية طبقا لمواصفات الجودة المعتمدة، مؤكدا أن الكلية ستكون جاهزة لاستقبال الطلاب العام المقبل، يشار إلى أن كلية العلوم بطيبة تضم عدة معامل منها؛ "الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، الحيوان"، وتضم كافيتريا، وملعب متعدد الأغراض، والمكاتب الإدارية.