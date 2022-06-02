رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن 13 شخصا من عائلة واحدة.. تعرف على التفاصيل

قرار رقم 35 لسنة 2022 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ تسنيم أحمد حمدان محمد حماد برهوم – مواليد فلسطين بتاريخ 11/12/1985.
قرار رقم 36 لسنة 2022 بالموافقة علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ فاطمة أحمد حمدان محمد حماد برهوم- مواليد فلسطين بتاريخ 18/10/1987.
قرار رقم 37 لسنة 2022 بالموافقة علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ خديجة أحمد حمدان محمد حماد برهوم – مواليد فلسطين بتاريخ 5/9/1984.
قرار رقم 38 لسنة 2022 بالموافقة علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ إسراء أحمد حمدان محمد حماد برهوم – مواليد فلسطين بتاريخ 8/2/1997.
قرار رقم 39 لسنة 2022 بالموافقة علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ شيماء أحمد حمدان محمد حماد برهوم – مواليد فلسطين بتاريخ 16/11/1992.
قرار رقم 40 لسنة 2022 بالموافقة علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ آلاء أحمد حمدان محمد حماد برهوم – مواليد فلسطين بتاريخ 18/11/1998.
قرار رقم 41 لسنة 2022 بالموافقة علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ أسماء أحمد حمدان محمد حماد برهوم – مواليد فلسطين بتاريخ 29/4/1983.
قرار رقم 42 لسنة 2022 بالموافقة علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ سمية إبراهيم حمدان محمد حماد برهوم – مواليد فلسطين بتاريخ 25/11/1991.
قرار رقم 43 لسنة 2022 بالموافقة علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ إبراهيم أحمد حمدان محمد حماد برهوم – مواليد فلسطين بتاريخ 1994.
قرار رقم 44 لسنة 2022 بالموافقة علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ عبد الرحمن إبراهيم حمدان محمد حماد برهوم – مواليد فسطين – بتاريخ 27/5/1999.
قرار رقم 45 لسنة 2022 بالموافقة علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ صلاح الدين إبراهيم حمدان محمد حماد برهوم – مواليد فلسطين بتاريخ 26/10/1995.
قرار رقم 46 لسنة 2022 بالموافقة علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ إبراهيم حمدان محمد حماد برهوم – مواليد فلسطين بتاريخ 19/9/1962.
قرار رقم 47 لسنة 2022 بالموافقة علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ بلال أحمد حمدان محمد حماد برهوم – مواليد فلسطين بتاريخ 8/8/1989.
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