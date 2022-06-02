رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن 13 شخصا من عائلة واحدة.. تعرف على التفاصيل

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن 13 شخص من عائلة واحدة من مواليد فلسطين لتجنسهم بجنسية أخرى دون الحصول على إذن مسبق.

وجاءت أسماء العائلة المنشورة في نص القرار كالأتي: