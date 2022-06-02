اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 يونيو 2022 11:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

استعدادًا لاستضافة مؤتمر المناخ ( Cop27)..

رئيس الوزراء يتوجه لشرم الشيخ لتفقد عدد من مشروعات التطوير

الخميس، 02 يونيو 2022 10:14 ص
رئيس الوزراء يتوجه لشرم الشيخ لتفقد عدد من مشروعات التطوير الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى مدينة شرم الشيخ يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين؛ لتفقد مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في المدينة، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27 "، المقرر انعقاده فى نوفمبر المقبل.
 
كما يشارك رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة".

cop27

شرم الشيخ

البنك الاسلامي

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي


الموضوعات المتعلقة

مصطفى مدبولى يلتقى الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات "الفطيم"

الخميس، 02 يونيو 2022 09:58 ص

رئيس الوزراء يتابع خطوات زيادة مكون الاستثمار المؤسسى الحكومى بسوق الأوراق المالية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 08:56 م

الحكومة: انتهاء 90% من مشروعات "حياة كريمة" المستهدفة بـ8 محافظات

الأربعاء، 01 يونيو 2022 06:27 م

7 قرارات باجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى.. إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام.. إعفاء 4 مهرجانات من ضريبة الملاهى..و تعديل بعض أحكام النظام الأساسى لصندوق مصر السيادي

الأربعاء، 01 يونيو 2022 05:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة