رئيس الوزراء: طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعى قريبا

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة"، الدولة سوف تتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية لإفساح المجال للقطاع الخاص، موضحا إنه سيتم طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي.

وأشار إلي أن مصر قامت باطلاق سلسلة من المشروعات القومية وتحفيز القطاع الخاص عبر حزمة متنوعة، موضحا أن الاقتصاد المصري واجه جائحة كورونا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأوضح أن هناك متغيرات اقتصادية وبيئة عديدة تواجه دول العالم ، مما يتطلب رفع معدل النمو المستدام ورفع الانتاجية وتعزيز التنافسية وتحسين خدمات التعليم والصحة، داعيا مجموعة البنك لمواصلة جهودها للتعاون مع مؤسسات التمويل لتوفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات.

ونقل الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة"، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للحضور بمؤتمرات البنك الإسلامي.

وقال رئيس الوزراء، أن العالم يواجه ظرف استثنائي بجائحة كورونا ، موضحا أن اجتماعات البنك الإسلامي تأتي فى ظل ظروف استثنائية قائلا" نواجه أزمة اقتصادية عالمية مركبة وشديدة التعقيد".

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، معرض القطاع الخاص على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وتفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء خلال زيارته لشرم الشيخ، مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في المدينة، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27 "، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل.