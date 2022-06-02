رئيس البنك الإسلامى للتنمية يشيد بالإصلاح الاقتصادى المصرى ومبادرة حياة كريمة

شرم الشيخ - أحمد يعقوب - أسماء أمين - محمد أسعد

أشاد الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، بنجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى ومبادرة حياة كريمة التى تنفذهما مصر، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات تدعم التنمية المستدامة فى مصر.

وأشار رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، خلال افتتاح أعمال الاجتماعات السنوية للبنك فى مدينة شرم الشيخ بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية افتتاح المقر الإقليمى للبنك الإسلامى فى القاهرة فى رفع كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة للاحتياجات التمويلية، بما يحقق أهداف التنمية.

وأشار رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية إلى أن التحديات الدولية وأزمة الغذاء تطلب دعمًا من البنك لقطاعات الزراعة وسرعة الاستجابة والمبادرة لتلبية الاحتياجات التمويلية للدول الأعضاء ودعم مشروعات الأمن الغذائى والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتصدى لتحديات التغير المناخى.

ويعد المكتب الإقليمى بالقاهرة لمجموعة البنك الإسلامى، المكتب الإقليمى رقم 11 للبنك، ويسهم فى دعم التعاون المشترك والشراكة التنموية وإدارة ومتابعة المشروعات التنموية، والتنسيق بين المؤسسات المالية ومجتمع الأعمال بما يدعم تدفق الاستثمارات المحلية والإقليمية.