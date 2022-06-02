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رئيسة وزراء السويد: البلدان المتقدمة الأكثر تلويثا والدول الفقيرة هى المتضررة

الخميس، 02 يونيو 2022 03:00 م
رئيسة وزراء السويد: البلدان المتقدمة الأكثر تلويثا والدول الفقيرة هى المتضررة جانب من المؤتمر
كتبت: هند المغربى

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قالت ماجدالينا أندرسون، رئيس وزراء السويد، إن البلدان المتقدمة هى الأكثر تلويثًا، فى حين أن الأكثر فقراً هى الأكثر تضرراً، وشددت على أهمية ضمان عدم ترك أى بلد أو شخص وراء الركب.

وأضافت رئيس وزراء السويد خلال كلمتها بمؤتمر" ستوكهولم +50 "، أن التحول الأخضر الشامل ليس خيارًا، بل هو التزام أخلاقي، لافتة إلى أن الحرب في أوكرانيا تظهر أن الاعتماد على الوقود الأحفورى لا يمثل خطرًا مناخيًا فحسب، بل يمثل أيضًا خطرًا أمنيًا.

وأشارت إلى إطلاق أول مركبة تم تصنيعها باستخدام البخار الخالي من الوقود الأحفوري أمس نتيجة شراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحة أنه من الممكن الجمع بين خفض الانبعاثات والتنمية الاقتصادية.

وأكدت أندرسون أن التحول إلى البيئة الخضراء هو الطريق إلى الوظائف والازدهار، معربة عن أملها فى أن تسرع اتفاقية ستوكهولم + 50 العمل على هذه الجبهة.

وكان المشاركين في مؤتمر" ستوكهولم +50 " المقام بالعاصمة السويدية ستوكهولم دعوا إلى تطوير حزمة تحويلية من الإجراءات البيئية، تجمع نتائج المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في الأمم المتحدة. اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26) ، اجتماع الجمعية البيئية للأمم المتحدة 5.2 ، ستوكهولم + 50 ومؤتمر المحيطات ، الذي سيعقد في نهاية يونيو وذلك قبل المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المقرر إقامته في مصر  نوفمبر القادم


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