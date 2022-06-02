دكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى للزميلة نورهان فتحي من آداب عين شمس

فاطمة ياسر

حصلت الصحفية نورهان فتحي، الكاتبة بجريدة اليوم السابع، على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى وتوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات، في الرسالة التي حملت عنوان: "الأطر الإخبارية لتناول المواقع العالمية للشأن الاقتصادي المصري واتجاهات النخبة حولها (قضية تعويم الجنيه نموذجًا)"، وذلك بعد إجراء دراسة تحليلية ميدانية متعمقة حول النظرة العالمية للاقتصاد المصري بعد قرار تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر من عام 2016، والمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة، الممتدة حتى 31 ديسمبر 2019.



دكتور نورهان فتحي مع أسرتها

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أبرزها: أن الاقتصاد المصري شهد واحدة من أزهى عصوره خلال فترة التحليل التي امتدت لأكثر من 3 سنوات بين "3 نوفمبر 2016 و31 ديسمبر 2019"، قبل أن تخيم جائحة كوفيد- 19 والحرب الأوكرانية على اقتصاد البلاد.



نورهان فتحي الدكتورة

وبحسب الدراسة عزا الانتعاش الاقتصادي المصري في هذه السنوات إلى زيادة قوة البنك المركزي، وضبط الأسواق، والقضاء على السوق الموازية، والتركيز على الدعم النقدي بدلاً من العيني، مع إنعاش الصادرات وتقليل العجز، إضافة إلى تحقيق فائض أولي في موازنة الدولة، مستشهدة بمجموعة من التصنيفات الدولية الائتمانية والمؤشرات التي أبرزتها الصحف العالمية داخل مجموعة من الأطر المحددة.



دكتوراه1

واعتمدت الدراسة على عينتين أحدهما تحليلية، ممثلة في رصد 229 خبر في المواقع العالمية عن قرار التعويم بصفة خاصة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في مرحلته الأولى بوجه عام. كما شارك 52 مفردة من النخبة في الإجابة على استمارة الدراسة الاستقصائية ومن بينهم الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والمهندس السيد قصير، وزير الزراعة، والدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم الأسبق، والمهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، والفريق أسامة الجندي رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ، وأ.د. إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وكوكبة كبيرة من نواب مجلسي الشعب الشورى رؤساء البنوك والشركات ورؤساء تحرير الصحف.



دكتور محمد ثروت زوج نورهان

وأشرف على الدراسة كل من أ.د. هبة شاهين، أستاذ الإعلام بقسم علوم الاتصال والإعلام بجامعة عين شمس، وأ.د. تامر راضي، رئيس قسم اقتصاد بكلية الآداب جامعة عين شمس، وأ.د. دينا يحيى، أستاذ الإعلام بكلية الآداب قسم علوم الاتصال والإعلام بجامعة عين شمس، ود. سهى المهدي، مدرس الصحافة بالقسم ذاته، كما ناقشها من خارج الجامعة أ.م.د. سماح المحمدي، وكيل كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأ.م.د. شيماء عز الدين، مناقشاً داخلياً من القسم.

وحضر عدد من الضيوف البارزين المناقشة، وعلى رأسهم الوزير الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، واللواء د. وائل ربيع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، ولواء شرطة محمد أبو النجا، وأ.د حسين علي أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة عين شمس، وأ.د أمل مبروك رئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة عين شمس، وأ.د حاتم العبد أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والمستشار جمال مصطفى المحامي بالنقص، والمستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، ود. فرحات غنيم ممثل أكاديمية ليون الدولية بمصر، والكاتب الصحفي محمود غراب بصحيفة الجمهورية.



نورهان



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