دراسة:القراءة بصوت عالٍ لأطفالك تجعلهم أكثر ذكاءً وتنمى مهاراتهم الاجتماعية

كتبت فاطمة خليل

أكدت دراسة جديدة أن القراءة للأطفال تبني روابط معهم وتعزز مهاراتهم اللغوية ومهارات القراءة والكتابة، لكن وقت القصة يفيد أيضًا الأطفال الأكبر سنًا وتعزز ذكائهم، بحسب موقع "health".

وقال باحثون إيطاليون أن القراءة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 عامًا لمدة ساعة يوميًا في المدرسة يمكن أن يعزز ذكائهم.

قال الباحث إيمانويل كاستانو، أستاذ علم النفس والعلوم المعرفية بجامعة ترينتو، "وجدنا بعض الأدلة على أن القراءة تعزز مهارات الذكاء لدى الأطفال".

وأضاف كاستانو إن التجربة أجريت في 32 مدرسة ابتدائية إيطالية، حيث يتلقى الأطفال عادة حوالي 6 ساعات من الدروس في يوم دراسي مدته 8 ساعات.

يقرأ المعلم قصصًا خيالية مناسبة للعمر بصوت عالٍ للطلاب لمدة ساعة في اليوم، وشملت الدراسة 626 طفلاً.

في البداية ومرة أخرى بعد أربعة أشهر، تم اختبار الأطفال بمقياسين قياسيين: مقياس Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV) ومقياس نظام التقييم المعرفي (CAS2).

يقيس WISC-IV ما يعرفه الأطفال- المفردات والفهم وأوجه التشابه والمعلومات واستدلال الكلمات، تختبر CAS2 "مهارات التفكير" مثل الانتباه والمعالجة.

قال كاستانو إنه في حين أظهرت المجموعة الضابطة مكاسب في كلا الاختبارين، فإن ذلك سيكون متوقعًا في التطور الطبيعي.

وبالمقارنة، أظهر الأطفال الذين تمت قراءتهم لمدة ساعة في اليوم "زيادة أقوى بشكل ملحوظ في مقاييس الذكاء، والاستفادة من كل من معرفة الأشياء ومهارات التفكير"، وفقًا للدراسة.

قال الباحثون إن الدراسات دفعت المسؤولين في توسكانا ، إحدى المناطق الإدارية العشرين في إيطاليا ، إلى اعتماد ساعة في اليوم من القراءة بصوت عالٍ في المدارس العامة.

وأضافوا "بمجرد أن تقوم بتدريب المعلمين، يمكن أن يكون لك تأثير طويل المدى، يمكن أن يكون لك تأثير طويل المدى على الأطفال، على المدرسة، إنه قابل للتطوير بسهولة.

كما أظهرت الأبحاث السابقة، فإن قراءة الروايات وخاصة الروايات الأدبية عالية الجودة يمكن أن يكون لها فوائد أخرى للأطفال، مثل تنمية مهاراتهم العاطفية و الاجتماعية."