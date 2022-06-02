اليوم السابع
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حياة كريمة.. انطلاق أكبر قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية بالوادى الجديد

الخميس، 02 يونيو 2022 12:42 م
حياة كريمة.. انطلاق أكبر قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية بالوادى الجديد أكبر قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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قدم تلفزيون "اليوم السابع"، في بث مباشر له تغطية خاصة لبدء فاعليات القوافل التعليمية المجانية للشهادة االثانوية بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لدعم قرى الريف المصرى، والتعاون والتنسيق بين وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة.

 
ويحاضر بالقوافل صفوة من الخبراء وذوى الكفاءة المهنية ومقدمى البرامج التعليمية المتخصصة كما يجرى بث مباشر للمحاضرات عبر برنامج Team,s لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، حيث شهدت القاعات إقبالا كبيرا من الطلبة والطالبات بشعبتيها العلمية والأدبية .
 
وقال أشرف كمال المشرف على القافلة التعليمية في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذه القوافل التعليمية تأتى فى إطار الحرص على مصلحة  طلاب الشهادة الثانوية داخل المحافظات التى تعانى من بعد المسافات، وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وتحقيق أكبر إستفادة من البرنامج لطلاب المحافظة حيث تم تنفيذ المبادرة على مستوى 14 محافظة.
 . 
وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد أعلنت عن الإستعداد لتنفيذ قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة وفقا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبالتعاون مع صفوة من الخبراء وذوى الكفاءة المهنية ومقدمى البرامج التعليمية المتخصصة .
 
وقال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه جرى توفير قاعات مجهزة بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة وبث مباشر عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس لجميع الادارات التعليمية الخمس بالمحافظة.
 
واضاف حسن أن مديرية التربية والتعليم وجهت الدعوة لطلاب الثانوية العامة للمشاركة في الدروس المجانية لتحقيق أكبر إستفادة من البرنامج من خلال التدريب على الأسئلة والأجوبة.
 
وأكد مدير التعليم أن جدول المحاضرات فى الفترة من 2: 3 يونيو بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة وعبر برنامج team,s بث مباشر لجميع الإدارات التعليمية بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية .
 
 
أكبر قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة (1)
أكبر قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة

أكبر قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة (2)
أكبر قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة 

أكبر قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة (3)
أكبر قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة 

أكبر قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة (4)
أكبر قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة 

أكبر قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة (5)
أكبر قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة

أكبر قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة (6)
أكبر قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة 

 


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