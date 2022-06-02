حياة كريمة.. القوافل العلاجية تستمر فى الكشف على مواطنى البحر الأحمر اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تستمر لليوم الثاني على التوالي القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة في الكشف الطبي على مواطني قرى مرسى حميرة وأدلديت، والتي انطلقت بها القوافل العلاجية الشهرية أمس الأربعاء.



وكانت بدأت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها أمس من قرية مرسى حميرة وأدلديب بالشلاتين لمدة يومين أمس واليوم الخميس، وتنطلق غدا الجمعة والسبت إلى مدينة حلايب، ومن حلايب إلى قرية أبو رماد يومي 5 و6 يونيو الجارى، ويومي 7 و8 يونيو بمدينة مرسى علم، وتحديدا بمركز صحة الأسرة بمرسى علم.



وتستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها إلى مدينة القصير وتحديدا بمنطقة المستعمرة يومي 9 و10 يونيو، وتستمر يومي 11 و12 بقرية الحمروين بالقصير ومنها إلى مدينة سفاجا يومي 13 و14 يونيو.



وتنتهي القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة من أعمالها خلال شهر يونيو بالكشف الطبي وصرف العلاج لأهالي الزعفرانة شمال مدينة رأس غارب الواقعة شمال البحر الأحمر يومي 15 و16 يونيو الجارى.