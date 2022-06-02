حملة مكبرة لضبط الأسعار والمخالفات التموينية فى أبومناع غرب بقنا

وقال حمادة صلاح جيلاني رئيس قرية أبومناع غرب، إنه تم شن عدد من الحملات التموينية المفاجئة، على الأسواق والمخابز والحال التجارية بنطاق الوحدة، للتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار.

وأوضح أن الحملة التي نفذتها الوحدة المحلية، رصدت عدد من المحلات التجارية، والمخابز البلدية والجزارين، وذلك لضبط الأسواق ومراقبة السلع ومتابعة على حركة الأسعار، حيث تم تحرير عدد من المخالفات التي تنوعت ما بين عدم الالتزام بالأسعار المقررة ومزاولة نشاط بدون ترخيص وإشغالات وبيئة.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير المساعد، وأشرف أنور، رئيس مجلس مركز ومدينة دشنا، لتكثيف الحملات الرقابية التموينية على الأسواق بشكل دوري ومستمر، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



