اليوم السابع
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لمنع تلاعب التجار..

حملة مكبرة لضبط الأسعار والمخالفات التموينية فى أبومناع غرب بقنا

الخميس، 02 يونيو 2022 10:20 ص
حملة مكبرة لضبط الأسعار والمخالفات التموينية فى أبومناع غرب بقنا
قنا صابر سعيد

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شنت الأجهزة التنفيذية بمركز دشنا، بمحافظة قنا، بالتنسيق مع إدارة التموين، عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المفاجئة، على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بقرية أبومناع غرب، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية. 

وقال حمادة صلاح جيلاني رئيس قرية أبومناع غرب، إنه تم شن عدد من الحملات التموينية المفاجئة، على الأسواق والمخابز والحال التجارية بنطاق الوحدة، للتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار.

وأوضح أن الحملة التي نفذتها الوحدة المحلية، رصدت عدد من المحلات التجارية، والمخابز البلدية والجزارين، وذلك لضبط الأسواق ومراقبة السلع ومتابعة على حركة الأسعار، حيث تم تحرير عدد من المخالفات التي تنوعت ما بين عدم الالتزام بالأسعار المقررة ومزاولة نشاط بدون ترخيص وإشغالات وبيئة.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير المساعد، وأشرف أنور، رئيس مجلس مركز ومدينة دشنا، لتكثيف الحملات الرقابية التموينية على الأسواق بشكل دوري ومستمر، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

حملة مكبرة لضبط الأسعار والمخالفات التموينية في أبومناع غرب بقنا
حملة مكبرة لضبط الأسعار والمخالفات التموينية في أبومناع غرب بقنا

 


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