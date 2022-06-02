حملة توعية للمواطنين بنظام التأمين الصحى الشامل بمركز طب أسرة إسنا.. صور

الأقصر- أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، قيام رجال فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة بتوزيع إرشادات للمواطنين لتوعيتهم بنظام التأمين الصحى الشامل، لبيان مدى رضاء المنتفعين داخل المركز الطبي بإسنا، وذلك بإشراف الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور كيرلس حنا مدير رضاء المنتفعين بالأقصر.

وقام بتوزيع الإرشادات للمواطنين حول نظام التأمين الصحي الشامل للمواطنين، داخل مركز طب الأسرة بمدينة إسنا للتعريف بالخط الساخن للتسهيل عليهم، كل من زين نصار من إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة، والدكتورة منة عبد الوهاب المسئولة بالهيئة، وتحت إشراف الدكتور محمد حسنى مدير المركز الطبي، كما تم توزيع الحلوى والشكولاته على الأطفال والمواطنين داخل المركز لإدخال البهجة والسرور فى قلوبهم.

وفى نفس السياق، تواصلت بمحافظة الأقصر، فعاليات الندوات فى الفنادق للتعريف بفعاليات مبادرة (اعرف طبيب أسرتك)، والتي قامت إدارة التسويق بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر بتدشينها لتوعية المواطنين بوحدات ومراكز طب الأسرة والتابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وضمن فعاليات المبادرة قام فريق من إدارة التسويق بفرع الهيئة بالأقصر، بالتعاون مع إدارة الرعاية الأولية وإدارة رضاء المنتفعين بالتوجه إلى أحد الفنادق بالأقصر، حيث تم إلقاء ندوة لتوعية المواطنين بوحدات ومراكز طب الأسرة والتابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

ووفقاً للمبادرة تم إلقاء ندوة توعية للعاملين بأحد الفنادق من أهالي الأقصر حيث شملت الندوة التالي: (كيفية التسجيل وفتح الملف الفردي والعائلي بمنظومة التأمين الصحي الشامل - التنويه على ضرورة إجراء الفحص الطبي الشامل للأسرة - كيفية حجز موعد الكشف بوحدات ومراكز طب الأسرة عن طريق الخط الساخن 15344 - كيفية صرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة - الإعلان عن إنشاء مركز لزراعة الأعضاء بمعايير عالمية بمحافظة الأقصر - الإعلان عن برنامج استقدام خبراء أجانب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية لإجراء عمليات كبرى لمنتفعى التأمين الصحي الشامل "بالمجان")، كما قام الفريق القائم بإلقاء الندوة بالاستماع إلى إستفسارات ومقترحات العاملين بالفندق فيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل.



الرعاية الصحية بالأقصر تقود حملة توعية للمواطنين بمركز طب أسرة إسنا



الرعاية الصحية بالأقصر تقود حملة توعية للمواطنين بمركز طب أسرة إسنا



الرعاية الصحية بالأقصر تقود حملة توعية للمواطنين بمركز طب أسرة إسنا



الرعاية الصحية بالأقصر تقود حملة توعية للمواطنين بمركز طب أسرة إسنا



الرعاية الصحية بالأقصر تقود حملة توعية للمواطنين بمركز طب أسرة إسنا



الرعاية الصحية بالأقصر تقود حملة توعية للمواطنين بمركز طب أسرة إسنا



الرعاية الصحية بالأقصر تقود حملة توعية للمواطنين بمركز طب أسرة إسنا



الرعاية الصحية بالأقصر تقود حملة توعية للمواطنين بمركز طب أسرة إسنا



الرعاية الصحية بالأقصر تقود حملة توعية للمواطنين بمركز طب أسرة إسنا