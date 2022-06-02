جريمة قتل تحرم إسبانية من رحلة سياحية فى مصر .. اعرف التفاصيل

فاطمة شوقى

حرمت قاضية إسبانية، أرانتكسا بالومينو، زوجة الممثل لويس لورنزو، من السفر إلى مصر للاستمتاع برحلة سياحية، وذلك لاتهامها بقتل زوجها، حسبما قالت صحيفة "لا بوث دى جاليسيا" .

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بالومينو، طالبت المحكمة الإسبانية بالسفر إلى مصر للاستمتاع برحلة سياحية مخطط لها إلى مصر هذا الأسبوع ، إلا أن القاضي رفض طلبها لأنها المتهمة الأولى في قتل زوجها لورنزو.

وأصدر خبراء الطب الشرعى الذين أجروا تشريح جثة لورينزو تقريرا يفيد بأن الجثة بها مستويات عالية من المعادن الثقيلة من الكادميوم والمنجنيز ، كما كشف الطب الشرعى عن وجود 4 أنواع من الأدوية ذات التأثير النفسانى في الدم ، والتي خلصوا إلى أنها تسبب الموت .

وينص القرار على أن أرانتكسا طلبت في كلمتها الأخيرة من البيان أن تتمتع برحلة إلى مصر كانت قد خططت لها مع زوجها هذا الأسبوع ، وهو الطلب الذي تم رفضه بسبب التحقيق في "جدية الوقائع". ودافعت زوجة الممثل في بيانها عن براءتها ونفت وجود نية قتله للاستيلاء على الميراث.

اكتشف خبراء الطب الشرعي الذين أجروا تشريح جثة لورينزو أن به وتعتبر كمية الكادميوم المكتشفة في تحليل الطب الشرعي أعلى 200 مرة من الحد الطبيعي، في حين أن تركيز المنجنيز الموجود في الجسم أعلى ب20 مرة من المعتاد. واستبعد الخبراء استنشاق هذه المعادن نتيجة للغازات السامة.