تواصل تصحيح امتحانات الإعدادية بالأقصر وإعلان النتيجة فور انتهاء تقدير الدرجات

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه يستكمل رجال مديرية التربية والتعليم أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بامتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022، وفور انتهاء عمليات التصحيح سيتم الإعلان عن النتيجة كاملة وأسماء الأوائل فور اعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن يجرى العمل فى التصحيح وتقدير درجات امتحانات الدور الأول لنهاية العام الجاري فى الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021/2022، وفقاً للتعليمات والضوابط التي تم اتخاذها للحفاظ على حقوق الطلاب ومراعاة للظروف التي طرأت على العام الدراسي من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور محمد السيد، إن نتيجة الشهادة الإعدادية العامة سيتم إعلانها بعد انتهاء لجنة النظام والمراقبة من تجهيزها واعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث إنه من المقرر إتاحة رابط إلكتروني للاستعلام عن النتيجة بعد الاعتماد، مناشداً أولياء الأمور عدم استعجال الإعلان عن النتيجة لإتاحة الفرصة كاملة أمام لجنة النظام والمراقبة لإنهاء أعمالها بمنتهى الدقة لصالح أبنائنا الطلاب.

فيما أكد علي خليفة مدير إدارة التعليم الإعدادي والثانوي بالمديرية، ورئيس لجنة مراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية، أنه خلال الامتحانات بلغ عدد لجان الإدارات كالآتى: (إدارة الأقصر 24 لجنة - إدارة البياضية 10 لجان - إدارة الطود 20 لجنة - إدارة الزينية 8 لجان - إدارة القرنة 21 لجنة - إدارة أرمنت 16 لجنة - إدارة إسنا 52 لجنة)، حيث بلغ إجمالي أعداد طلاب إدارة الأقصر 4091 طالبا يشمل "منتظم ومنازل ودمج منتظم ودمج منازل"، وإدارة البياضية 1155 ويشمل "منازل ومنتظم ودمج"، وإدارة الطود 1982 ويشمل "منتظم ومنازل ودمج منتظم"، وإدارة الزينية 1190 ويشمل "منتظم ومنازل ودمج"، وإدارة القرنة 2450 يشمل "منتظم ومنازل ودمج"، وإدارة أرمنت 2791 يشمل "منتظم ومنازل ودمج"، وإدارة إسنا 7068 ويشمل "منتظم ومنازل ودمج".