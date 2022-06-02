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تفاصيل جولة رئيس الوزراء فى معرض الأعمال الخاص على هامش اجتماعات البنك الإسلامى

الخميس، 02 يونيو 2022 07:52 م
تفاصيل جولة رئيس الوزراء فى معرض الأعمال الخاص على هامش اجتماعات البنك الإسلامى رئيس الوزراء يتفقد معرض الأعمال الخاص
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم، "معرض الأعمال الخاص" المقام علي هامش فعاليات اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دورته السابعة والأربعين المنعقدة تحت عنوان: "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة"، يومي 2و3 يونيو 2022.
 
ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة الدكتور/ محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعدد من مسئولي البنك.
 
وخلال الجولة زار الدكتور مصطفي مدبولي جناح الهيئة العربية للتصنيع، حيث استمع خلال زيارته إلي عرض من اللواء/ محمد أنيس، مستشار الهيئة العربية للتصنيع، الذي تطرق خلاله إلي الحديث عن الإنتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بثلاثة مشروعات صناعية كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص والبنوك، مشيراً إلي أن المصنع الأول مخصص لصناعة إطارات السيارات، ومصنع أخر لألواح الاستنالس والدرفلة، ومصنع ثالث لخشب MDF المصنوع من سعف النخيل، وذلك لأول مرة في العالم.
 
كما زار رئيس الوزراء جناح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث استمع لشرح اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة حول آلية عمل الخريطة الاستثمارية وحدود المناطق الصناعية، والفرص الصناعية في كل محافظة، كما تطرق إلي تبسيط إجراءات الحصول علي الرخصة الصناعية، وكذا استمع إلي عرض من مسئولي مركز تحديث الصناعة حول دور المركز في تحديد الفرص الاستثمارية.
 
وزار الدكتور مصطفي مدبولي أيضاً جناح "البريد المصري"، واستمع إلي عرض من الدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد المصري، والذى أشار فيه إلي شراكة الهيئة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة إمكانية التعاون في المجالات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من خلال الاستفادة من البنية التحتية لهيئة البريد المصري المتمثلة في شبكة فروع الهيئة في أنحاء الجمهورية.
 
وتفقد رئيس الوزراء أيضاً الجناح الخاص بشركة "إي فينانس" المتخصصة في التكنولوجيا، حيث استمع إلي شرح حول دور الشركة في عملية التحول الرقمي، ودعم قطاعات الدولة المختلفة.
 
وترجل الدكتور مصطفي مدبولي في معرض الأعمال الخاصة لزيارة عدد من الشركات الناشئة والاستماع إلي تجارب شباب رواد الأعمال، مثل شركة "خزنة" المتخصصة في التكنولوجيا المالية، وشركة "مزارع" المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية، والتي  تعمل علي رقمنة القطاع الزراعي في مصر والشرق الأوسط من خلال تطبيق ذكي لسد احتياجات المزارعين المالية وغير المالية، وشركة "سيجما فت"، وهي الشركه الوحيدة في افريقيا والشرق الاوسط في مجال الملابس الذكية، مثل الملابس الرياضية عالية التقنية والمزودة بمستشعرات لخصائص الجسم الحيوية، كما إنها الشركة الرائدة في مجال صناعة الملابس الطبية المقاومه للفيروسات.
 
كما تفقد رئيس الوزراء الأجنحة الخاصة بعدد من البنوك المشاركة في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما في ذلك البنوك المصرية، وعدد من الشركات والبنوك والمؤسسات العربية.
 
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