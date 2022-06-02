تعليم الغربية: انتظام امتحانات الدبلومات الفنية فى يومها الخامس

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في بيان له، على انتظام طلاب الدبلومات الفنية في أداء الامتحانات التحريرية بنظاميها الثلاث والخمس سنوات بجميع اللجان على مستوى المحافظة في يومها الخامس.

كما أكد أن الامتحانات سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات حيث قامت غرفة العمليات الرئيسية بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظة قبل بدء الامتحان، وتواجد الملاحظين باللجان، والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان السير.

يذكر أن الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية قد بدأت يوم السبت 28 مايو الماضي وتستمر حتى الخميس 9 يونيو الحالي، حيث يؤدي 40 ألف و827 طالب وطالبة الامتحانات التحريرية اليوم في 136 لجنة على مستوى الغربية.

وصرح وكيل الوزارة أن طلاب الدبلومات الفنية يؤدون اليوم الامتحان في مواد تخصصية لطلبة الدبلومات الصناعية 3 و 5 سنوات العام والجدارات والتعليم المزدوج والمهني، بينما يؤدي طلاب التعليم الزراعي 3 سنوات امتحان مادة تربية النحل، ومادة ميكروبيولوجي لطلاب الزراعي المهني، في حين يؤدي طلاب الدبلومات الفنية للتعليم التجاري والفندقي 3 و 5 سنوات الامتحان في مواد متخصصة، وعلوم سلوكية، وقوانين عمل، وسيكولوجية علوم سلوكية، و صحة عامة وعى بيئي.

وأكد وكيل الوزارة أن الغرفة على تواصل مستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة وتذليل أي عقبات أو مشكلات قد تحدث بأي لجنة من اللجان، وبما يضمن سير الامتحانات بشكل طيب وسليم، ووجه بضرورة تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب مع الانضباط والحزم خلال سير الامتحانات.