تعرف على فوائد تراب الـ "الباي باص" الناتج عن مخلفات صناعة الأسمنت × 10 معلومات

كتبت منال العيسوى

سعت وزارة البيئة منذ سنوات لتعظيم الاستفادة من كافة المخلفات ، وإعادة تدويرها ومعالجتها، وأيضا إعادة استخدامها، حيث تضم قائمة المخلفات العديد من المخلفات سواء الصناعية أو الزراعية أو الطبية.

خلال هذا التقرير نرصد أهم 10 معلومات عن أحد المخلفات الناجمة عن صناعة الأسمنت وهى " تراب الباى باص" وكيف قامت الإدارة المركزية للتحكم وتحسين الصناعة التابعة للإدارة المركزية للتحكم وتحسين البيئة الصناعية والطاقة بوزارة البيئة بتعظيم الاستفادة من هذا المخلف.

1- محاولات وزارة البيئة للاستفادة من تراب الباى باص الناتج عن صناعة الأسمنت، جاءت من أجل الحد من دفنه وإعادة استخدامه فى صناعات أخرى بهدف تعظيم مواردنا، و تحویل مخلف يؤرق البيئة وله العديد من التأثيرات السلبية على البيئة وصحة الإنسان إلى مورد اقتصادى يدر عائدا.

2- صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2004 بتاريخ 13/7/2014 بضرورة استخدام تراب الباي باص في أعمال رصف الطرق وبخاصة الترابية الضيقة التي تمولها الدولة.

3- كما جاءت أيضا محاولات وزارة البيئة من أجل الحفاظ على مساحات الأراضى المخصصة للتخلص منها بالدفن، حيث إنه يعد مشكلة لشركات الأسمنت نفسها في كيفية التخلص منها بطريقة آمنة بيئيا.

4- كمية تراب الاسمنت "الباي باص "الناتجة عن صناعة الاسمنت بالطريقة الجافة بالقاهرة الكبري وحدها ، كانت تقدر بحوالى 3000 طن يوميا، تختص منطقة جنوب القاهرة فقط حوالى 1300 طن / يوميا أى كان يعادل 43 % من إنتاج تراب الباي باص في منطقة واحدة. وهو الأمر الذى كان له تأثيرات ملوثة بالمناطق المحيطة بشركات الأسمنت.

5- نجحت وزارة البيئة فى الاستفادة من مخلف تراب الباى باص فى مجال رصف الطرق وإنشاء الكباري وإنتاج الزجاج بطريقة علمية آمنة بيئيا وتم تحويله إلى مورد يدر عائد اقتصادی .

6- بعض شركات المقاولات الكبيرة فى مصر أدخلت تراب الباي باص كمادة خام في رصف الطرق بالأسفلت في مراحله الثلاث، حيث يوفر الرصف بتراب الأسمنت نسبة لا تقل عن 45 % من تكلفة الرصف.

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7- فى المركز القومي للبحوث تم الوصول لحل لإعادة استخدام تراب الاسمنت كمادة خام في بعض صناعات الزجاج والرخام الزجاجي بنسبة تصل 50%.

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8- كذلك نجح مركز بحوث الإسكان و البناء فى استخدام تـراب الأسمنت في مصدات الطرق وعمل سيراميك الحوائط.

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‏9- وتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين شركة المقاولون العرب ومجموعة شركات السويس للأسمنت وهم 4 شركات تحت رعاية جهاز شئون البيئة لتوريد كميات من تراب الأسمنت.

10 -تم إطلاق مبادرة لجميع الشركات العاملة في مجال إنشاء ورصف الطرق والكبارى والتنسيق بينها وبين مصانع الأسمنت لإعادة استخدام تراب الباي باص لتعظيم الاستفادة من مخلف له الكثير من التأثيرات السلبية على الصحة والبيئة وتحويله إلى مورد ذو عائد اقتصادي وإعادة استخدام تراب الباي باص بطريقة آمنة بيئيا.