تعرف على الأنشطة الرعوية لكنائس مصر فى ذكرى احتفال العائلة المقدسة وعيد الصعود

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية هذه الأيام بعيد دخول العائلة المقدسة مصر وعيد الصعود عبر إقامة القداسات ورسامة قساوسة وقمامصة وتدشين كنائس.

وصلى الأنبا بساده مطران إيبارشية أخميم وساقلتة قداس العيد بكنيسة دير الشهيد الأنبا باخوم وأخته ضالوشام بالصوامعة شرق، ورسم عقب صلاة الصلح الأب القمص باخوم جاب الله في رتبة القمصية، للخدمة بالكنيسة ذاتها.

ودشن الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، صباح اليوم، كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا توماس بقرية ناشد، محافظة الشرقية، حيث دشن مذبح الكنيسة والمعمودية، إلى جانب شرقية الهيكل (البانطوكراتور)، وصلى بعدها القداس الإلهى.

واجتمع عقب القداس بمجمع الآباء الكهنة، وألقى كلمة بعنوان "كيف يكون بيتنا بيت سلام؟" وناقش بعض الأمور الروحية والإدارية.



رسامة قمص فى أخميم

واحتفلت إيبارشية الشرقية والعاشر من رمضان، بعشية عيد دخول السيد المسيح أرض مصر ورحلة العائلة المقدسة فيها، حيث افتتح الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، كنيسة السيدة العذراء بالطابع الأثري في الدور الأول لكنيسة مار جرجس بمدينة بلبيس، والتي تعد إحدى نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة.

وتعتبر الكنيسة التى تم افتتاحها صُممت على طراز الكنائس بالقرن الثاني عشر الميلادي، كما أن الكنيسة بها 10 أيقونات للسيدة العذراء تم رسمها بمحاكاة العديد من الأديرة الأثرية.

وبدأ الحفل بعرض كشفي، ثم صلى الأنبا مقار صلاة رفع بخور عشية العيد مع عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وبعدها قدم كورال الكنيسة عددًا من الترانيم والألحان الكنسية، ثم قدم كاهن الكنيسة عرضًا لتاريخ دخول المسيح إلى مدينة بلبيس وشرح ما تم تنفيذه في الكنيسة من لقان وحامل أيقونات ليلائم الطابع الأثرى، واختتم الحفل بكلمة نيافة الأنبا مقار عن شرح ومدلولات الأيقونة القبطية.



تدشين كنيسة فى بلبيس

واستضافت إيبارشية طهطا وجهينة، الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده بسيدني استراليا، في لقاء عام لخدام وخادمات إيبارشية طهطا، وألقى نيافته كلمة بعنوان "أصحاب الساعة الحادية عشرة".

وحضر اللقاء نيافة الأنبا إشعياء مطران الإيبارشية، وتم في نهايته تكريم الطلبة والطالبات من أبناء الإيبارشية المتفوقين وخريجي الجامعات، والذين تم تعيينهم بالجامعات.

واحتفلت إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم أول باليوبيل الذهبي للأب القمص كيرلس فؤاد كاهن كنيسة القديسين الأنبا كاراس والأنبا شنودة بالمنطقة السياحية، الحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر، وشيخ كهنة الإيبارشية.

وبهذه المناسبة صلى الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية مدينة 6 أكتوبر وأوسيم، القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها، بمشاركة مجمع كهنة الإيبارشية، وعقب انتهاءالقداس افتتح نيافته مبنى الخدمات الملحق بالكنيسة، ثم ألقى الدكتور جرجس صالح منسق العلاقات بين الكنيسة القبطية وكنائس الشرق الأوسط كلمة في الاحتفاليةحملت عنوان "سنة اليوبيل كتابيًا".