تشريح جثة شخصين لقيا مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار بمنشأة القناطر

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح ودفن جثة شخصين لقيا مصرعهما خلال التنقيب عن الآثار، بعدما انهارت عليهما حفرة داخل منزل بمنشأة القناطر في الجيزة.

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة لمعاينة أعمال الحفر، والتحفظ على الأدوات التى استخدمها المتهمين فى الحفر، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وانتشل رجال الحماية المدنية جثتين لعاملين، انهارت عليهما حفرة، خلال التنقيب عن الآثار، داخل منزل بمنشأة القناطر في الجيزة، بعد ساعات من الحادث، وتم نقلهما إلى ثلاجة المستشفى العام تحت تصرف النيابةالعامة، وتم التحفظ على ادوات الحفر والتنقيب.

وحدد رجال المباحث بمركز شرطة منشأة القناطر، هوية العاملين وتم استدعاء أفراد أسرتيهما للاستمتاع لأقوالهم.

ولقى شخصين مصرعهما خلال التنقيب عن الآثار بإحدى قرى منشأة القناطر في الجيزة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا يفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل عقار بإحدى القرى، وانهيار الحفر مما أسفر عن مصرع شخصين.

انتقل رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر إلى محل الواقعة، وتبين أن شخصين لقيا مصرعهما خلال أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار ، بمشاركة آخرين تم ضبطهم، منهم مالك المنزل، كما تم التحفظ على أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.