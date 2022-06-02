ترافقك فى كل مكان..كلاب الخدمة النفسية تقدم الدعم لذوى القدرات وأصحاب الأمراض النفسية

كتب - حسام الشقويرى

يتم تدريب" PSDs " كلاب الخدمة النفسية على العمل مع الأشخاص الذين يعانون من بعض مشاكل الصحة العقلية والإعاقات الجسدية، وتتمتع هذه الكلاب بنفس الحقوق التي تتمتع بها المرافقين لهم من البشر، مما يعني أنه يمكنها الذهاب معك في الأماكن التي لا يُسمح فيها عادةً بالحيوانات الأليفة، و يمكن أيضًا أن تسافر PSDs معك على متن طائرات دون أي تكلفة إضافية، حسبما نشر موقع webmd.

ويمكن أن تكون كلاب الخدمة النفسية من أي سلالة من الكلاب أو بأي حجم ، طالما أن الكلب قادر على مرافقة مالكها إلى الأماكن العامة، و يمكن تدريب الكلاب لخدمة الطب النفسي بواسطتك ، بصفتك المالك ، ولكن عادةً ما يتم تدريب هذه الكلاب بشكل فردي من قبل المنظمات.

من يمكنه الحصول على كلاب الخدمة النفسية؟

يركز تدريب الكلاب لخدمة الطب النفسي على مساعدة الأشخاص المصابين بأمراض عقلية معينة ، مثل:

-الكآبة

-قلق

-اضطراب ما بعد الصدمة

-نوبات ذعر

-الاضطرابات ثنائية القطب

-فُصام

-اضطراب الوسواس القهري

-رهاب الخلاء

-الرهاب الاجتماعي

وتنص ADA منظمة قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة ، على أن أي شخص مصاب بإعاقة يمكن أن يحصل على كلب خدمة، قد تكون الإعاقة جسدية أو عقلية ، ويجب أن تؤثر على حياتك إلى الحد الذي تكون فيه الأنشطة الرئيسية محدودة. يمكن أن تكون الأمراض العقلية ، مثل القلق أو الاكتئاب أو اضطراب ما بعد الصدمة ، و إعاقة إذا وضعت قيودًا على حياتك،و قد تكون بعض الأمثلة إذا كنت لا تستطيع العمل أو مغادرة منزلك بسبب المرض.

للحصول على خدمات sPSD ، يجب أن يمنعك مرضك النفسي من عيش حياتك بشكل مستقل، tإذا كنت تعاني من مرض عقلي ، لكنه لا يحد من حياتك اليومية ، فلن تتمكن من الحصول على كلب خدمة للأمراض النفسية. يجب أيضًا أن تكون قادرًا على إظهار أنه يمكنك إعطاء الأوامر للكلب والعناية بها ومنحها منزلًا مستقرًا ومحبًا. ‌

PSDs للقلق

القلق هو أكثر الأمراض العقلية شيوعًا حول العالم ، ويمكن أن يساعدك كلب خدمة الطب النفسي في إدارته عن طريق:

-تعرف على علامات وأعراض نوبات القلق قبل أن تبدأ

-يشتت انتباهك أثناء نوبة القلق حتى تتمكن من الهدوء

-مارس ضغطًا جسديًا على جسده للمساعدة على تهدئتك

-حذر الآخرين لمنحك مساحة

-احصل على الدواء أثناء نوبة القلق

-يمنحك الشعور بالأمان مع وجودهم

-نبه الآخرين للمساعدة إذا شعروا أنك في خطر

المهام والتدريب

كلاب الخدمة النفسية مدربة تدريباً عالياً لأداء المهام التي تساعد أصحابها.

المهام الجسدية.



يمكن لكلب PSD الخاص بك أداء مهام جسدية مثل إيقاظك في الصباح ، أو حتى في الليل إذا شعروا بأن لديك أحلامًا سيئة أو كوابيس. قد يتمكنون أيضًا من الحصول على الماء أو الدواء إذا لم تتمكن من الحصول عليها بنفسك، قد يذكرك كلب الخدمة النفسية الخاص بك بتناول الدواء في وقت محدد.

الدعم العاطفي.



يتم تدريب هذه الكلاب أيضًا لدعمك عاطفياً. في المواقف الاجتماعية ، يمكن أن يساعدك الكلب في إنشاء مساحة شخصية حتى لا تكون المواقف الاجتماعية مربكة جدًا، و تساعدك PSDs على تهدئتك أثناء المواقف العاطفية حتى تتمكن من الاستمرار. يمكن لكلبك أيضًا تنبيه الآخرين لمساعدتك إذا شعروا أنك تحت ضغط شديد.

في حين أن كلاب الخدمة النفسية يمكن أن تكون أي سلالة ، فمن المهم أن تكون هذه الكلاب حسنة التصرف وذات مزاج جيد. لا ينبغي أن يكونوا عدوانيين جدًا أو مجهدين بسهولة ، لأنهم سيساعدونك في إرشادك عندما تكون حول الآخرين. يجب أن تحب هذه الكلاب أن يتم لمسها ، لأنها غالبًا ما تكون حولك. ‌

إلى جانب ذلك ، يجب أن تكون PSD قادرة على التكيف مع البيئات والمواقف الجديدة. يتم تدريب هذه الكلاب على الحفاظ على الهدوء في المناطق الصاخبة والأماكن المزدحمة والبيئات التي تحتوي على الكثير من المحفزات. كلما كانوا أكثر هدوءًا ، زاد قدرتهم على مساعدتك.

كلاب الخدمة النفسية (PSDs) هي كلاب مدربة خصيصًا للعمل مع الأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من الأمراض العقلية أو صعوبات التعلم يمكن أن تساعد هذه الكلاب أصحابها في أداء المهام التي قد لا يتمكنون من القيام بها أو مساعدتهم على عيش نمط حياة أكثر استقلالية.