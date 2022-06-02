تداعيات حفلات داونينج ستريت مستمرة.. وجونسون يصف حفل عيد ميلاده بالـ"بائس"

كتبت: نهال أبو السعود

اتهمت هيئة مراقبة المعايير البريطانية رئيس الوزراء بوريس جونسون بالفشل في تهدئة المخاوف من أنه ووزرائه يعتبرون أنفسهم فوق القواعد ، في أعقاب فضيحة حفلات داونينج ستريت.

وفقا لصحيفة الجارديان، انتقد جوناثان إيفانز، رئيس لجنة المعايير في الحياة العامة ، الإصلاح المخطط له للطريقة التي يتم بها ضبط القانون الوزاري قائلاً إنها تقوض دور مستشار الأخلاق لبوريس جونسون ، كريستوفر جيدت.

جاءت تصريحاته في الوقت الذي كتب فيه نائبان آخران من حزب المحافظين إلى ناخبيهما يدينان سلوك رئيس الوزراء خلال الوباء.

أعلن داونينج ستريت عن التغييرات الأسبوع الماضي ، بعد أن قدمت لجنة المعايير في الحياة العامة سلسلة من المقترحات في وقت سابق من هذا العام، وتشمل التغييرات التي حددتها الحكومة السماح للوزراء بالتهرب من الاستقالة بسبب مخالفات بسيطة - ولكن عدم إعطاء مستشار الأخلاق لبوريس جونسون سلطة فتح تحقيقاته الخاصة دون إذن رئيس الوزراء ، كما حثت اللجنة.

قال إيفانز ، الرئيس السابق لجهاز MI5 ، إنه من "غير المرضي للغاية" أن جونسون لم يقبل سوى جزء من حزمة الإصلاحات ، وأن الخطط كما هي لن تستعيد ثقة الجمهور، وأضاف إنه ما لم يتمكن جيدت من بدء تحقيقاته الخاصة بشكل مستقل فإن الشكوك حول الطريقة التي يُدار بها القانون الوزاري ستظل باقية.

من جانبه دافع جونسون عن سلوكه في مقابلة مع منتدى Mumsnet عبر الإنترنت ، والتي بدأت بالسؤال ، "لماذا نصدق أي شيء تقوله عندما يثبت أنك كاذب معتاد؟"، وخلال التبادل ، قال جونسون إنه "متفاجئ للغاية ومدهش للغاية لتغريمه من قبل شرطة العاصمة بسبب حفل عيد ميلاده المفاجئ ، والذي وصفه بأنه "حدث بائس".