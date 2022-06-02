تحرير 101 محضر وإزالة مخالفات فى حملات على المحلات والمقاهى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت رئاسة مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تحت إشراف سكرتير عام المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق، تحت إشراف المقدم خالد الغول مدير الإدارة، حملة لإزالة التعديات والإشغالات التي يتسبب بها أصحاب المحال التجارية والمقاهي والباعة المتجولين.



واستهدفت الحملة المناطق والشوارع الآتية : ( التليفزيون - المدينة المنورة - المستشفى الدولي - الفيروز - أمام مستشفى الكرنك الدولي - المطحن - شرق السكة الحديد - الطيب - عبد الحميد العمدة - المنشية)، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات رفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى مدينة الأقصر.



وأسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد من المحاضر، شملت 27 محضر إشغال طريق، و6 محاضر بائع متجول، و2 محضر منشأة بدون ترخيص، و9 محاضر نظافة عامة، ضبط عدد 5 ميكروفون تسبب إزعاج، و3 محاضر مخالفة قرار مجلس الوزراء بمنع تقديم الشيشة وضبط عدد 12 شيشة، و54 إزالات إدارية وكذلك التحفظ على المضبوطات التالية :- (عدد 50 كرسي بلاستيك وحديد ، و2 طقطوقة، و3 لوحات إعلانية مضيئة، و1 عربة تسالي ، وميزان حساس، وأنبوبة صغيرة، ومبرد مياة، وبرميل حديد، وتندة، و19 قفص بعضها مصنوع من البلاستيك وآخر مصنوع من جريد البوص، و2 قمع مرور بلاستيك يستخدمه أصحاب احد المطاعم لمنع وقوف السيارات أمام مطعمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وشارك في الحملة الرائد محمد عدلي رئيس مباحث شرطة المرافق النقيب دكتور شريف إسماعيل والنقيب أحمد حجازي والنقيب على شيحة ضباط إدارة شرطة المرافق، وأحمد محمود دياب رئيس قسم الإشغالات ومحمد عبدالحميد رضوان عضو إشغالات بمعاونة المتابعة الميدانية عصام عبد الراضي وكيل الإدارة وأحمد محمد توفيق عضو متابعة ميدانية بمجلس مدينة الأقصر.