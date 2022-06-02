تحديد موعد مقابلات التجديد لوظائف مدير ووكيل مدرسة بالخارجة وباريس بالودى الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن تحديد موعد إجراء المقابلات الشخصية للتجديد للصادر لهم قرار المديرية رقم (119) بتاريخ 15_ 11_ 2020م والمجدد لهم من القرار (19) بتاريخ 18_2_ 2018 للمدة الثانية لوظائف الإدارة المدرسية (وكيل / مدير) مدرسة، وذلك يوم الأحد 5 يونيو المقبل بمكتب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد.

وقال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تقرر عقد وإجراء المقابلات الشخصية للسادة الصادر لهم قرار المديرية رقم (172) بتاريخ 29 _1_ 2019 م، والخاص بالتوجيه الفنى _ موجه اول _ موجه عام، بالإداراتين جميع المراحل يوم الاثنين 6 يونيو المقبل بمكتب وكيل وزارة التربية والتعليم الساعة 9 صباحا أما بالنسبة لإدارات الداخلة وبلاط والفرافرة.

وأضاف حسن، أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية للتجديد للصادر لهم قرار المديرية رقم (119) بتاريخ 15_ 11_ 2020م والمجدد لهم من القرار (19) بتاريخ 18_2_ 2018 للمدة الثانية لوظائف الإدارة المدرسية (وكيل / مدير) مدرسة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 7 يونيو بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالداخلة الساعة 9 صباحا .

وأكد مدير التعليم، أنه سيتم عقد وإجراء المقابلات الشخصية للصادر لهم قرار المديرية رقم (172) بتاريخ 29 _1_ 2019 م ، والخاص بالتوجيه الفنى _ موجه اول _ موجه عام، بالإداراتين جميع المراحل يوم الاثنين 8 يونيو المقبل بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالداخلة الساعة 9 صباحا.

وشدد مدير التعليم على الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وفى حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لن يتمكن المخالف من دخول المقابلة الشخصية وتحت مسئوليته.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن مراكز متقدمة بمسابقات التفوق الكشفى للعام الدراسى الحالى 2021_2022م تضمنت تحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية لفريق مدرسة السبط البحرى الإعدادية، المركز الأول براعم عام لمدرسة الزهور الابتدائية والمركز الثالث لمتقدم عام فنى لفريق مدرسة الخارجة الصناعية الثانوية، والمركز الرابع جمهوريا للمشاركة بكافة مسابقات التفوق الكشفى.