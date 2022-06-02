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تجديد حبس 8 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى الدرب الأحمر 15 يوما

الخميس، 02 يونيو 2022 02:51 م
تجديد حبس 8 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى الدرب الأحمر 15 يوما تنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 8 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى عقار بالدرب الأحمر 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ونجحت الداخلية فى ضبط 8 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط 8 أشخاص، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل البلاغ، وبحوزتهم معدات وأدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وبمعاينة العقار المشار إليه تبين وجود حفرة عميقة بالطابق الأرضى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة للتحقيق.


التنقيب عن الاثار

اخبار الحوادث

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الدرب الأحمر


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