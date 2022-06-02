اليوم السابع
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"تاون جاس" لسكان الهرم: لن يتم قطع الغاز بسبب التحويلات ولا تنزعجوا من الرائحة

الخميس، 02 يونيو 2022 06:11 م
"تاون جاس" لسكان الهرم: لن يتم قطع الغاز بسبب التحويلات ولا تنزعجوا من الرائحة عداد غاز طبيعى - أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه سيتم القيام بأعمال تحويلات طارئة  بشارع الهرم، وذلك اعتبارا من العاشرة مساء اليوم، الخميس.
 
غاز
غاز
 
وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن أى من العملاء.
 
وأشارت الشركة إلى أنه فى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.

الغاز

الهرم

غاز

رائحة الغاز

شارع الهرم الغاز الطبيعى

اليوم السابع بلس


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