تأجيل افتتاح متحف مقتنيات سرايا الحقانية لـ9 يونيو

أعلنت محكمة استىناف الإسكندرية تأجيل افتتاح متحف مقتنيات سرايا الحقانية بمحكمة الاستئناف، وذلك ليوم 9 يونيو، بحضور وزير العدل ومجلس القضاء ورؤساء محاكم الإسكندرية .

يضم المتحف مقتنيات وزارة العدل فى أشهر القضايا منها قضية ريا وسكينة وصور نادرة ومحاضر ومستندات اصلية لأشهر القضايا فى التاريخ، والتى كانت متواجدة فى مبنى سرايا الحقانية القديمة وتم نقلها إلى متحف بمحكمة الاستئناف للحفاظ على هذه المقتنيات.

يذكر أن هذه المقتنيات منذ عشرات السنين كانت متواجدة فى محكمة الحقانية، وهى اقدم محكمة شهدت اكبر المحاكمات فى التاريخ، وحرصت وزارة العدل الحفاظ على هذه المقتنيات النادرة، ووضعها فى متحف وحمايتها.