بينها قتل واعتقالات.. لجنة تحقيق يمنية ترصد أهم الانتهاكات خلال الفترة الماضية

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وثقت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، 245 واقعة انتهاك متعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي ارتكبت خلال فترات سابقة وسقط بسببها 263 ضحية، بينها 23 قتيلاً وجريحًا خلال فترة الهدنة الأممية المعلنة مطلع أبريل الماضي ولمدة شهرين.

وأوضحت اللجنة - في بيان اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) - أن الوقائع شملت تسجيل 65 واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها 92 قتيلاً وجريحًا، بينهم 17 طفلاً و3 نساء في محافظات مختلفة، وسقوط 23 ضحية مدني بانفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم 3 أطفال وامرأة واحدة.

كما وثقت اللجنة تعرض 49 مواطنًا للاعتقال التعسفي، وتجنيد 10 أطفال، فضلاً عن توثيق 53 واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والإضرار ونهب الأعيان الخاصة والعامة والمدارس والمعاهد التعليمية.