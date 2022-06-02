بمشاركة الاتحاد الأوروبى.. اجتماع بمجلس الأمن حول أوكرانيا 6 يونيو

كتبت: هند المغربي

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماع حول الأوضاع في اوكرانيا 6 يونيو بمشاركة الاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الدولية، ووفق مندوب ألبانيا لدى الأمم المتحدة رئيس المجلس خلال شهر يونيو الجاري أن هذا الاجتماع يُظهر الأهمية القصوى للموضوع الذي تتم مناقشته."

وقال رئيس مجلس الأمن لشهر يونيو فريد خوجة، مندوب ألبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن قضية أوكرانيا كانت حاضرة على طاولة مجلس الأمن تقريبا كل أسبوع وأحيانا أكثر من ذلك، والسبب في ذلك أن الوضع معقد، قائلا: "نعلم ما يعنيه الاجتياح لأوكرانيا فيما يتعلق بالقانون الدولي، وفيما يتعلق بميثاق الأمم المتحدة، وبالاضطرابات التي تسبب بها إزاء الأمن الغذائي."

يأتي ذلك تزامنا وتولى ألبانيا لأول مرة في تاريخها رئاسة مجلس الأمن عن شهر يونيو الجاري، خلفا لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مايو ومن جانبه قال مندوب ألبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن بلاده ملتزمة بمجلس أمن يتسم بالكفاءة والشفافية، خلال هذا الشهر، وتتطلع قدما إلى علاقة صحية وفيها تبادل للمنفعة مع الجميع.