بمرور 100 يوم على الحرب الأوكرانية.. اليونيسف: 5.5 ملايين طفل يحتاجون لمساعدات عاجلة

كتبت: هند المغربي

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن مع مرور 100 يوم من الحرب في أوكرانيا قد أحدثت عواقب وخيمة على الأطفال بنطاق وسرعة لم نشهدهما منذ الحرب العالمية الثانية، ووفقا للبيان، هناك ثلاثة ملايين طفل داخل أوكرانيا وأكثر من 2.2 مليون طفل في البلدان المضيفة للاجئين بحاجة الآن إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، وقد نزح حولي طفلين من بين كل ثلاثة أطفال بسبب القتال.

وأشار تقرير المنظمة الأممية أن 262 طفلاً على الأقل قتلوا وأصيب 415 في الهجمات منذ 24 فبراير، معظمهم من خلال هجمات تستخدم فيها الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.

وأضاف بيان يونيسف لا تزال البنية التحتية المدنية التي يعتمد عليها الأطفال تتضرر أو تدمر؛ وهذا يشمل حتى الآن ما لا يقل عن 256 مرفقاً صحياً ومدرسة من كل ست "مدارس آمنة" تدعمها اليونيسف في شرق البلاد. كما تضررت مئات المدارس الأخرى في جميع أنحاء البلاد. وتتفاقم أوضاع الأطفال في شرق وجنوب أوكرانيا حيث اشتد القتال.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، "في اليوم المائة من الحرب التي حطمت حياة ملايين الأطفال، مشيفة انه بدون وقف إطلاق نار عاجل وسلام عن طريق التفاوض، سيستمر الأطفال في المعاناة وستؤثر تداعيات الحرب على الأطفال المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم".

كما حذرت اليونيسف من أن الحرب تسببت في أزمة حادة في حماية الأطفال. فالأطفال الذين يفرون من العنف معرضون بشكل كبير لخطر الانفصال الأسري والعنف والإساءة والاستغلال الجنسي والاتجار. وقد تعرض معظمهم لأحداث صادمة للغاية ويحتاجون بشكل عاجل إلى الأمان والاستقرار وخدمات حماية الطفل والدعم النفسي والاجتماعي - خاصة أولئك الذين هم غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن عائلاتهم. وأكدت اليونيسف أن أطفال أوكرانيا بحاجة إلى السلام أكثر من أي شيء آخر.

وأضافت " في الوقت نفسه، تؤدي الحرب والنزوح الجماعي إلى تدمير سبل العيش والفرص الاقتصادية، مما يخلّف العديد من الأسر بدون دخل كافٍ لتلبية الاحتياجات الأساسية فتصبح غير قادرة على توفير الدعم الكافي لأطفالها.

وكررت اليونيسف دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا وحماية جميع الأطفال من الأذى، ويشمل ذلك وقف استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان والهجمات على البنية التحتية المدنية، كما ناشدت المنظمة تأمين الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى الأطفال المحتاجين بأمان وسرعة أينما كانوا.