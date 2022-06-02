بـ7 آلاف جنيه.. إزاي تشترى شبكة للعروسة ذهب بالإسكندرية؟

الإسكندرية - فريق المحافظات

أجرى اليوم السابع جولة بسوق الصاغة في شارع فرنسا بالإسكندرية، والتقى أحد أصحاب محلات الذهب في وسط المحافظة، لرصد آخر تطورات حركة البيع والشراء.

وقال ممدوح رمضان صاحب محل ذهب، إن أسعار الذهب شهدت اليوم انخفاضا يتراوح من 50 إلى 60 جنيها في سعر الجرام الواحد عن الأيام الماضية وذلك في ظل عدم الإقبال على شراء الذهب.

وأضاف ممدوح رمضان لـ " اليوم السابع " أن أسعار الذهب اليوم سعر جرام 18 سجل 875 جنيها وسعر جرام 21 يسجل 1000 جنيه وسعر الجرام الـ24 سجل 1143 جنيها، موضحاً أن ما حدث من أزمات عالمية من حرب روسية فى أوكرانيا أثرت كثيراً على حركة وبورصة الذهب فى العالم أجمع وليس مصر فقط وأن اسعار المصنعيات الخاصة في الذهب تحددها شركات ذهب عالمية ومصرية.

وأوضح أن هناك عددا من الشباب يقبلون على شراء خاتم ودبلة أو محبس ودبلة في الشبكة متوسطة الحجم وتكون في حدود 7 آلاف جنيه بسبب الظروف الاقتصادية وهناك من يشتري بأزيد من ذلك على حسب إمكانياته وهناك ركود في سوق الذهب بشكل عام خلال الفترة الحالية.