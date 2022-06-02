بعد قليل.. رئيس الوزراء يشارك فى الجلسة الافتتاحية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية

كتبت هند مختار

يشارك الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء بعد قليل في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة".

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل ، معرض القطاع الخاص على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وتفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء خلال زيارته لشرم الشيخ ، مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في المدينة، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27 "، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل.