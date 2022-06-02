بدون تذاكر دخول.. استمتع مع أسرتك وسط الخضرة بحديقة النصر فى الغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

رصد اليوم السابع، إقبال المواطنين على حديقة النصر بالغردقة أو كما يطلق عليها ممشى النصر بقلب مدينة الغردقة فى ليالى الصيف.

أشجار كثيفة ومساحات خضراء وخدمات مختلفة وكذلك محال تجارية وكافيهات داخل حديقة النصر التي تجذب المواطنين من المقيمين وغير المقيمين في مدينة الغردقة مجانا دون أى رسوم.

أنشأت حديقة النصر فى عهد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر الأسبق لتكون متنفسا كبيرا لأهالي الغردقة وخاصة قاطني المناطق القريبة من شارع النصر، والتي أصبحت الحديقة متنفسا حقيقيا لهم وغيرهم من أهالي الغردقة.

يبدأ ممشى النصر أو حديقة النصر من منطقة السقالة حتى منتصف النصر فى اتجاه الدهار، وتضم مجموعة من المحال التجارية المختلفة التي تم تأجيرها في مزاد علني أعلن عنه مجلس مدينة الغردقة.

يشمل ممشى النصر عدة بوابات للدخول من أكثر من منطقة محيطة به، كما يشمل مسرحا كبيرا تحتفل المحافظة بأغلب احتفالاتها به، ويعتبر ممشى النصر إحدى مناطق الترفيه المختلفة في الغردقة، ومنها ممشي الشيراتون وممشى شيرى وكورنيش الشيراتون القديم وكورنيش ميريت.