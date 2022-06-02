بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

انطلقت اليوم الخميس، أعمال مركز التصحيح للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء، وقال محمد عبدالعظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، إنه تم متابعة أعمال التصحيح داخل المركز، وتسير وفق معطيات دقيقة وصحيحة، موضحًا أنه لا تهاون مع حقوق الطلاب.

وأضاف أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والطبية بمركز التصحيح، موضحًأ أنه تم توفير كافة الخدمات للمصححين داخل مقر التصحيح.

وقال جمال سلامة مدير التعليم الإعدادي والثانوى ورئيس مركز التصحيح للشهادة الإعدادية الأزهرية، إن عدد الأوراق الخاصة بالمرحلة الإعدادية فى كل مادة 650 ورقة وتم توزيعها على غرف التصحيح.