اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 يونيو 2022 03:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء

الخميس، 02 يونيو 2022 03:07 م
بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء أعمال التصحيح لأوراق الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلقت اليوم الخميس، أعمال مركز التصحيح للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء، وقال محمد عبدالعظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، إنه تم متابعة أعمال التصحيح داخل المركز، وتسير وفق معطيات دقيقة وصحيحة، موضحًا أنه لا تهاون مع حقوق الطلاب.
 
وأضاف أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والطبية بمركز التصحيح، موضحًأ أنه تم توفير كافة الخدمات للمصححين داخل مقر التصحيح.
 
وقال جمال سلامة مدير التعليم الإعدادي والثانوى ورئيس مركز التصحيح للشهادة الإعدادية الأزهرية، إن عدد الأوراق الخاصة بالمرحلة الإعدادية فى كل مادة 650 ورقة وتم توزيعها على غرف التصحيح.

شمال سيناء

الازهر الشريف

منطقة شمال سيناء الازهرية

اخبار شمال سيناء

اخبار مصر


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة