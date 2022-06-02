بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

ينشر اليوم السابع النتيجة الكاملة للشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج بعد اعتمادها بنسبة نجاح 71%.



كان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اعتمد صباح اليوم نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الثاني مايو2022م، بنسبة نجاح 71%.



ومن جانبه أوضح الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 90 ألفا 844 طالبا وطالبة، حضر منهم 90 ألفا 234 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 63 ألفا و774 طالب وطالبة بنسبة نجاح 71%، لافتا إلى حصول الإدارات التعليمية بـ "دار السلام، والبلينا، وجرجا" على المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب الإدارات التعليمية بالنسبة لعدد الحاصلين على 70% فأكثر تلتها بالترتيب إدارات "المراغة، وجهينة، وسوهاج، وأخميم، والمنشاة، وساقلتة، وطهطا، وطما".



وتقدم محافظ سوهاج بالتهنئة لجميع الطلبة والطالبات الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح في المراحل القادمة، معربا عن تقديره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح.

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جانب من اعتماد النتيجة



جانب من اعتماد النتيجة



محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية