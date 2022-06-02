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بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة سوهاج

الخميس، 02 يونيو 2022 10:07 ص
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة سوهاج محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
سوهاج - محمود مقبول

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ينشر اليوم السابع النتيجة الكاملة للشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج بعد اعتمادها بنسبة نجاح 71%.

كان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اعتمد صباح اليوم نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الثاني مايو2022م، بنسبة نجاح 71%.

ومن جانبه أوضح الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 90 ألفا 844 طالبا وطالبة، حضر منهم 90 ألفا 234 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 63 ألفا و774 طالب وطالبة بنسبة نجاح 71%، لافتا إلى حصول الإدارات التعليمية بـ "دار السلام، والبلينا، وجرجا" على المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب الإدارات التعليمية بالنسبة لعدد الحاصلين على 70% فأكثر تلتها بالترتيب إدارات "المراغة، وجهينة، وسوهاج، وأخميم، والمنشاة، وساقلتة، وطهطا، وطما".

وتقدم محافظ سوهاج بالتهنئة لجميع الطلبة والطالبات الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح في المراحل القادمة، معربا عن تقديره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح.

تحميل نتيجة قطاع جنوب سوهاج اضغط هنا

تحميل نتيجة قطاع وسط سوهاج اضغط هنا

تحميل نتيجة قطاع شمال سوهاج اضغط هنا

 
جانب من اعتماد النتيجة (1)
جانب من اعتماد النتيجة
 
جانب من اعتماد النتيجة (2)
جانب من اعتماد النتيجة 
 
محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (1)
محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
 
محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (2)
محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الفيوم

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه بني سويف

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهليه

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه سوهاج

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022

نتيجة الصف الثالث الاعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الثاني

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهليه 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2021

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ 2022

الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم الترم الثانى

مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني

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